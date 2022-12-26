Özellikle çocuklar arasında gribal enfeksiyonlarda yaşanan artış ile ilgili uyarılarda bulunan Doç. Dr. Öznur Küçük, “Enfeksiyonlar artık daha ağır ve uzun yaşanıyor. Hasta çocuklarımızı okula göndermeyelim ki yayılım engellensin” dedi.

Özellikle çocuklar arasında gribal enfeksiyonlarda yaşanan artış ile ilgili uyarılarda bulunan Doç. Dr. Öznur Küçük, “Enfeksiyonlar artık daha ağır ve uzun yaşanıyor. Hasta çocuklarımızı okula göndermeyelim ki yayılım engellensin” dedi.

Okulların açılması ile birlikte enfeksiyonlarda artış mevcut. Covid-19 sonrası uzun süre evlerde geçirilen zaman sonrası bağışıklık sisteminin zayıflaması ve uyuması nedeniyle hastalıkların daha ağır atlatıldığı gerçeği bu yıl artış gösteren gribal enfeksiyonlar sonucu karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle çocuklar arasında hızla yayılan influenza ve RSV virüsü hastanelere başvuru sayılarını da arttırdı. Yapılan son araştırmalara göre gribal enfeksiyon grubuna giren influenza ve RSV virüslerinin işbirliği yapması sonucu ortaya çıkan ve yeni saptanan “hibrit virüs” nedeniyle bu yıl gribal enfeksiyonlar ağır geçebilir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Öznur Küçük, özellikle çocuklar arasında artış gösteren salgın için uyarılarda bulundu. Dr.Küçük, “Hasta çocuklarımızı okula göndermeyelim ki yayılım engellensin” dedi.

“Influenza RSV sayesinde ciğerlere kadar iniyor”

Doç. Dr. Küçük hibrit virüs ile ilgili olarak, “Yeni yapılan çalışmalarda influenza ve RSV virüslerinin işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Bu yüzden ortaya çıkan hibrit virüsün de ağır enfeksiyonlara sebep olduğu görüldü. Normalde virüsler rekabet halindedir. Mesela influenza sadece üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur, RSV de daha çok akciğerlerde bronşit yapar. Influenzanın RSV sayesinde ciğerlere kadar inebildiği değişik çalışmalar var” dedi.

“Enflüanza, RSV ve beta bakterileri artışta”

Hastalıkların özellikle çocuklar arasında artış göstermesinin en büyük sebebinin çocukların pandemi sonrası kalabalık okul ortamına girmesi sonucu olduğunu aktaran Dr. Küçük, “Covid dolayısıyla 2-3 yıl uyuyan bağışıklık sistemimiz tedbirlerin azalması ve kalabalık ortamlara girilmesi ile birlikte bu sene normalden biraz fazla viral enfeksiyonlar görüyoruz. Okula yeni başlayan çocuk gibi olduk. Dolayısıyla hastalıklar da ağır seyrediyor. Artışları çoğunlukla Influenza, RSV virüsü ve beta bakteriyel enfeksiyonda görüyoruz” dedi.

İlk tedbir: Hasta çocuklar okullara gönderilmesin

Hem bağışıklık sisteminin arttırılması hem de hastalık karşısında neler yapılması konusunda da tavsiyelerde bulunan Dr. Küçük öncelikli olarak hasta olan çocukların okullara gönderilmemesi gerektiğini söyledi. Dr. Küçük sözlerini şöyle sonlandırdı:

Bizim özellikle önerdiğimiz hasta çocuklarımızı okula yollamamamız. Çünkü yolladığımız sürece enfeksiyon kaynağı ile birlikte bulaşmaya sebep olacak. Mümkün oldukça evde istirahat etmeli. Dinlenme bizim için çok önemlidir, viral enfeksiyonlarda vücut direnci düştüğü için başka enfeksiyonlar da kapma riskimiz ortaya çıkar. Hem kendi çocuğumuz için hem de yayılımını engellemek için ev istirahati önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenmeli, C ve D vitamini, antioksidanlar ve probiyotikler alarak grip ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı aşılarımızın da tam olmasına dikkat etmeliyiz. Bağışıklığı arttırıcı bazı ilaçlar var mutlaka fakat kesinlikle hekim kontrolünde ve danışarak kullanmalıyız. Bunun yanı sıra uykuya da özellikle dikkat etmeliyiz. Çocuklarımıza kişisel hijyeni ve öksürme gibi durumlarda kendimize kapama yöntemlerini de öğretmeliyiz. Zaten bazı okullarda maske geri döndü gibi daha fazla maske kullanılacak olmasını da öngörüyoruz.”