Edirne’nin Enez ilçesinde geçen yaz tamamen kuruyup beyaza bürünen gölet yağmur ve kar yağışlarının ardından eski görüntüsüne kavuştu.

Enez’e bağlı Karaincirli köyü sahili yakınlarındaki Tuz Göleti geçen yıl yaz mevsiminde yaşanan kuraklık sebebiyle tamamen kurudu. Beyaza bürünen gölün bu görüntüsü ise paramotor pilotu Yılmaz Özkaya tarafından da havadan görüntülenmişti. Trakya genelinde geride kalan aylarda yağmurların ardından kar yağışlarının da etkisini göstermesiyle göletler yeniden dolmaya başladı. Bu göletlerden biri olan ve sulama amaçlı kullanıldığı belirtilen Tuz Göleti’nin son hali paramotor pilotu Özkaya tarafından yeniden havadan görüntülendi. Yılmaz Özkaya, göletin yeniden suyla dolduğunu söyledi.