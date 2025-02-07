Edirne’nin Enez ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve 112 acil sağlık personelinin katılımıyla "Tıbbi tahliye eğitimi" yapıldı.

Enez Limanı’nda, Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 acil sağlık personelinin katılımıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın "Acil durumlarda Türk arama kurtarma bölgesi içerisinde tıbbi tahliye faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işbirliği protokolü" çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimde, acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale kapasitesinin artırılması ve sağlık personelindeki yetkinliklerin geliştirilmesinin amaçlandığı bildirildi. Eğitimde, acil durumlarda tıbbi tahliye faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği konusu hakkında da bilgiler verildi.