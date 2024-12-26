Enez’de doğal gaz dönemi resmen başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz yıl Altınkum Sahili Trapez mevkiine doğalgaz verilmesinin ardından, ilçenin merkezinde de yüzde 70 oranında tamamlanan altyapı çalışmaları sonrası doğal gaz kullanıma açıldı.

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, yapılan çalışmaları değerlendirerek, altyapı çalışmalarının sona ermesiyle ilk gazın verildiğini duyurdu. Yapılan her güzel hizmet ilçemize kalıcı bir değer katacağını söyleyen Başkan Günenç, "Bu önemli hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyor, doğalgazın Enez’imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Merkezdeki çalışmalardan sonra doğalgazın Çataltepe Mahallesi’ne de verileceğini belirten Başkan Günenç, bu gelişmeyle birlikte Enez’in tüm bölgelerinde doğalgazın yaygınlaşması hede4flendiğini kaydetti.

Öte yandan doğal gazın kullanıma açılması, Enez’de çevre dostu enerji kullanımını artırırken, halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi de amaçlıyor.