Taptoweb Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Enes Zahid Urhan, “Easyapp ile mobil dünya için yenilikçi bir çözüm sunuyoruz. Easyapp ile teknik bilgi olmadan dijital dönüşüm mümkün” dedi.

Statista ve Siteefy verilerine göre dünya genelinde her gün ortalama 250 bin web sitesi, 3 bin 500’e yakın mobil uygulama oluşturuluyor. Rekabetin had safhada olduğu dijital dünyada var olmak isteyen bireyler ve işletmeler hem pratik hem ekonomik hem de etkili çözüm yolları arıyor.

Enes Zahid Urhan’ın 2015 yılında temellerini attığı Taptoweb Bilgi Teknolojileri A.Ş, geliştirdiği ürünlerle mobil uygulama pazarına girebilmenin önündeki zorlukları ortadan kaldırmasıyla dikkat çekiyor.

Easyapp uçtan uca çözümler sunuyor

Ön lansmanını Webrazzi Mobil 2017’de gerçekleştiren, 2019 yılında ise kararlı sürümünü işletmelerin ve bireylerin mobil dünyada var olmalarını kolaylaştırmak amacıyla "Taptoweb Mobil Uygulama Olusturma Platformu" adıyla yayına sunan girişim, işletmelerin ve bireylerin no-code (kodlama bilgisi gerekmeden) mobil uygulamalar oluşturmalarını sağladı.

2021 yılında ise Easyapp markası ile yeni çözümünü geliştirmeye başlayan Taptoweb, bu çözümü ile işletmelerin ve bireylerin kendi mobil uygulamalarını ve web sitelerini kendi mobil cihazlarında kolayca oluşturabilmelerini sağlamayı hedefliyor.

Easyapp, yatırım turuna çıkmaya hazırlanıyor

Nisan ayı içerisinde Fonangles Kitle Fonlama Platformu üzerinden yatırımcılarına ve kullanıcılarına sunulması beklenen Easyapp, işletmelerin ve bireylerin uygulamalarını kolayca oluşturabilmelerine imkan sağlıyor.

“Uygulama oluşturma deneyimi değişecek”

Easyapp mobil uygulaması hakkında konuşan Taptoweb CEO’su Enes Zahid Urhan, “Uygulama oluşturma deneyimini değiştirmeye odaklanan Easyapp, uçtan uca çözümler sunan, teknik bilgi gerektirmeden mobil cihazlarda çalışabilen erişilebilir bir çözüm, bir dijital dönüşüm sihirbazı olarak kullanıcıların karşısına çıkacak” ifadelerini kullandı.

“Easyapp, erişilebilir, kolay ve etkili çözüm”

Girişim dünyasının başarılı isimlerinden Enes Zahid Urhan, kullandıkça öde sistemiyle çalışan Easyapp uygulamasının mobil uygulama pazarındaki erişilebilirlik problemlerini ortadan kaldırdığını belirtti.

Urhan,“Easyapp işletmeler ve bireylere onlarca kategoride uygulama oluşturma, ön izleme yapma, oluşturulan uygulamayı mağazalarda ve web dünyasında yayınlama imkanı tanıyor. Ayrıca uygulama sayesinde kullanıcıların eğilimleri de analiz edilebiliyor. Easyapp, mobil uygulama pazarındaki erişilebilirlik problemlerini ortadan kaldırarak, işletmelerin ve bireylerin kolayca etkili uygulamalar oluşturmalarını sağlıyor. Bu yönüyle de rakiplerinden ayrışıyor” diye konuştu.