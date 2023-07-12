Enerjisa Üretim şirketi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi eğitim iş birliği protokolü imzaladı. Enerjisa Üretim’in ilk defa bir üniversite ile yaptığı iş birliği hem sürdürülebilir olacak hem de enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye teknik elemanlarının tam donanımlı yetişmelerini sağlayacak.

Enerjisa Üretim ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile Enerjisa Üretim, Manisa CBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na atölye, laboratuvar, donanım, alt yapı ve dil öğrenme konusunda yatırım yapacak. Burada eğitim gören daha fazla öğrencinin yetişmesine katkı sunacak olan protokolle kız öğrencilerin enerji alanında daha fazla yer almasının önü açılarak teknik okullara yönlendirilmesine destek verilecek. Enerjisa Üretim bünyesindeki 23 santralde öğrencilere staj imkanı ve işe alımda öncelik verilecek olması enerji sektöründeki kalifiye elaman açığının kapanmasına da büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

"İşe alımda öncelik verilecek"

İmza törenine Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, “Buranın en çok girilmek istenen bölümlerinden biri haline gelmesi, sunduğu fırsatlar ve imkanlarla birlikte de öğrenciler tarafından özellikle talep edilir, arzu edilir ve bu sektörde çalışılır hale getirilmesi için birtakım yatırımlar yapacağız. Bu yatırımlarımızda özellikle atölye, laboratuvar, teknik donanım gibi aslında teknik, mekanik ve mekatronik bölümlerinde okuyan öğrencilerin sahip olduğu teknik donanımları bugünün en iyi şartlarına gelmesi için öncelikle altyapı desteğimiz olacak. Buradaki maddi imkanların iyileşmesi ile başlayacağız. Diğer taraftan İngilizce artık enerji sektöründe literatürde takip edebilmek ve sektörün öncülerinden biri olabilmek için mutlaka iyi derece anlaşılır, konuşulur ve hakim olunur bir dil olması gerekir. Meslek yüksekokullarında bu imkanı özellikle bu okulumuzda ekstra destekleyeceğiz. Buradan çıkan öğrencilerin yabancı dili çok iyi kullanır hale gelmelerini sağlamayı arzu ediyoruz. Başarılı öğrencileri buraya çekmek için hem buraya daha fazla katkı sağlayan akademik kadro hem de öğrencilerimizden başarısıyla fark sağlayanlara bir ödül programı düzenleyeceğiz. Bununla birlikte özellikle meslek yüksekokulunda okurken bizim bu okulu değerlendirirken, hocamızın anlattığı şekilde önemli unsurlardan bir tanesi uygulamalı staj imkanları ile gençlerimizi bu okuldan yetişmiş bir şekilde mezun etme isteğiydi. Enerjisa Üretim bugün 23 santrali ile hem rüzgar, güneş, hidro, linyit, doğal gazla birlikte 5 farklı teknolojiyi aynı anda bilen, kullanabilen insanların çalıştığı bir organizasyon. Buradaki öğrencilerimize Enerjisa Üretim’in güzel santrallerinde öncelikle staj olanağı sağlayacağız. Buraya gelen öğrencilerimizin başarılarını artırmak için desteklerken, diğer taraftan çalışma hayatına kazandırmak üzere santrallerimizde burada okuyan öğrencilerimize önceliklendireceğiz ve işe alımda öncelik vereceğiz” dedi.

“Hem biz kazanalım hem Türkiye”

Bazı bölümlerin erkekler tarafından daha çok tercih edildiğini ve enerji sektörünün de bu sektörlerden biri olduğunu kaydeden Gürkale şunları söyledi: “Bazı bölümler, bazı sektörler doğal olarak erkekler tarafından daha çok tercih ediliyor. Enerji de bunların başında geliyor. Enerji ismi itibariyle de daha yüksek tehlikeli ve daha erkeklere yakıştırılan iş alanlarından biri olarak görülüyor. Enerjisa Üretim’in hiçbir santrali yok ki oradaki bir işimiz sadece erkekler tarafından yapılabilişin. Biz enerji işini tamamen aslında bilgiyle zekayla, dijitalle, teknolojiyle ama ondan da ötesinde tüm işlerimizi kalple yapıyoruz. Dolayısıyla kadın arkadaşlarımızın yapamayacağı, ortamda fiziksel bir zorluğun bulunduğu veya kas gücü gerektiren hemen hiçbir işimiz yok. Daha öğrencilikten başlayarak genç kadın arkadaşlarımızı bu sektöre kazandırmak üzere kadın öğrencilerimiz için farkındalık oluşturmak ve bu alandaki genç kadınlarımızın sayısını artırmak üzere akademik kadro ile birlikte destekleyici rol oynayacağız. Beraberinde hazırladığımız eğitim fırsatları ile birlikte biz yaptığımız hiçbir işi sadece Enerjisa Üretim’e yarasın diye yapan bir şirket değiliz. Aslında buradaki bilgi birikimi geliştikçe sadece Enerjisa Üretim’e değil, sektöre, Türkiye’ye ve buradaki akıl tüm dünyaya hizmet ediyor. Dolayısıyla hem bize kazandıralım bize kazandırdıklarının ötesinde de Türkiye’ye hizmet edelim, kazandıralım diye yapıyoruz. O yüzden şimdiden planlı müşahhas bir çerçevemiz var neler yapacağımız ile ilgili.”

“Hem eğitim hem istihdam desteği”

Yapılan işbirliğini çok önemsediğini kaydeden Manisa Celal Bayar Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, “Hayata geçireceğimiz bu iş birliğinde ve sürekliliğini sağlayacağımız bu süreçte öğrencilerimizin Enerjisa Üretim’de, enerji sektöründe, alternatif enerji kaynaklarında, yenilenebilir enerji kaynaklarında, enerjiyi verimli kullanabilmek, maksimum enerjiyi üretebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için Enerjisa Üretim’in tecrübelerinden öğrencilerimizin faydalanmasını ve iş dünyasının da bu yetiştirilen öğrencilerden maksimum düzeyde istifade ederek istihdamını hedefliyoruz. Öğrencilerimi, mezun olduklarında işe girdiklerinde aşina oldukları bir makine ve ekosisteme hemen adapte olacaklar. İkinci bir nokta eğitim ve kapasite geliştirilmesini sağlayacak. Bu alanda istihdam olacak olan çocuklarımızın eğitim kalitesini artırmak için eğitim desteği alacağız. Enerjisa Üretim’den eğitim desteği alacağız. Sahadan hocalarımız gelecek, sahadan teknik elemanımız gelecek ve çeşitli şekillerde öğrencilerimizin bilgi ve birikimini artıracak. Bugün dünyaya baktığımızda paylaşımların, sosyal, siyasal, ekonomik sorunlarının temelinde hep enerji ve bu enerjiye yönetebilme ve nakde çevirebilme çabası çıkıyor. Bu anlamda bu iş birliğini ayrıca önemsiyorum. Bizim mevcut kaynaklarımızı dışa bağımlılığımızı azaltacak şekilde yetiştireceğimiz teknik elemanların Türkiye’ye de katkı sağlayacağını ümit ediyorum.”

İmza törenine Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale ile birlikte Enerjisa Üretim Varlık Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Lideri Murat Eröz, Enerjisa Üretim İşletme ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan ile akademisyenler de katıldı.