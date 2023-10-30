Türkiye’nin lider özel sektör elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim, ağaçlandırma çalışmaları ile orman varlığına katkı sağlamaya devam ediyor. Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Çanakkale Arıcılar Birliği ile ortak çalışma yürüten Enerjisa Üretim, bal ormanı için ekipman ve fidan desteği sağladı.

Türkiye’nin lider özel sektör elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim, Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında Çanakkale’de dikim gerçekleştirdi. Enerjisa Üretim, 2022 yılında oluşturulan 2 adet bal ormanına ek 2023 yılının sonuna kadar toplam 5 adet bal ormanı için fidan desteğini tamamlamayı hedefliyor. Proje çerçevesinde isale hattından su havuzuna, yol yapımından arı sağım makinasına kadar arıcıların ihtiyaç duyduğu alt yapıya destek veren Enerjisa Üretim, toplamda 150 adet 5 çerçeveli ve iki katlı yerli arılı kovanı arıcılara bağışladı. Bal ormanlarından Çanakkale Arıcılar Birliğine üye 650 arıcının yanı sıra çevre illerde bulunan yaklaşık 350 gezgin arıcı; toplamda bin arıcı ve ailelerin faydalanması hedefleniyor. En az 10 bin kovan arı sağımı ile 100 ton bal sağımı gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Enerjisa Üretim Sürdürülebilirlik Mentoru Mehmet Evren Eynehan, "Enerjisa Üretim olarak bal ormanı projelerimiz beşinci projemiz çerçevesinde sizlerle birlikteyiz. Bugün burada aynı zamanda Akçansa gönüllülerimizle de birlikteyiz. Arıcılık özellikle bioçeşitlilik açısından çok kritik bir konu. Biz de Enerjisa üretim olarak bunu kendimize bir görev edindik ve burada 5 projemizden bir tanesi olan Çanakkale Lavanta Yolu projemizle birlikteyiz. Diğer paydaşlarımızla da birlikte olmak Orman Genel Müdürlüğü, Arıcılar Birliği ile birlikte olmaktan da çok mutluyuz. Herkesi tekrar çok teşekkür ediyoruz. Biyoçeşitlilik açısından en kritik konularda ve arıcılık konusunda destek için birlikteyiz. Bugün burada lavanta, biberiye ekimi gerçekleştirdik. Özellikle arıların polenlemesi açısından çok kritik bir konu. Olabildiğince aracımızın bu konudan faydalanmasını destekliyoruz. Bizim her zaman aklımızda olan bir projeydi. Orman yangınlarıyla birlikte bunun önemi daha da arttı. Bizim için yeni bir konu değil. Ama orman yangınları bu konudaki de önemin bir kez daha ortaya çıkarmış oldu. Proje çerçevesinde arıcılarımıza kovan ve malzeme desteği sağladık. Burada bütün üyelerimize yönelik arıcılık maskesi ve uzmanlara yönelik de gaz maskesi desteği sağladık" dedi.

Enerjisa Üretim proje kapsamında Çanakkale’de toplam 21 adet bal ormanını tamamlamayı hedefliyor.