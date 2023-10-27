Elektrik üretim şirketi Enerjisa Üretim ve Almanya merkezli dünyanın önde gelen rüzgar türbini üreticisi Enercon, YEKA-2 Rüzgar Enerjisi Santrallerinin ana ekipmanlarının sevkiyatlarını başlatacak imzaları attılar. Ankara’da Türk-Alman Enerji Forumu’nda gerçekleşen imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar ve Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck katıldı.

Enerjisa Üretim, rüzgar enerjisi santralleri yatırımlarıyla Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Bu konudaki yatırımlarını hızlandıran şirket; Balıkesir RES, Çanakkale RES, Akhisar RES, Erciyes RES, Dikili RES ve Dağpazarı RES gibi faal tesislerin yanı sıra 1000 MW kurulu güce sahip YEKA-2 Rüzgar Enerjisi Santralleri projeleri kapsamında devreye alınacak santral yatırımlarını da 1.2 milyar dolar proje bedeli ile üç yıl içinde tamamlamayı planlıyor. Şirket, bu planlama doğrultusunda, dünyanın önde gelen rüzgar türbini üreticisi olan Enercon ile YEKA RES-2 Projeleri kapsamında yer alan Akköy Rüzgar Enerji Santrali’nin ihtiyaçlarına yönelik sevkiyat anlaşmalarını imzaladı.

Anlaşma kapsamında; Almanya’nın Aurich kentinde bulunan Enercon’un üretim tesisinden nasel ve e-modüllerin, İzmir’de bulunan üretim tesisinden ise jeneratörler ve rüzgar türbini kulelerinin teslimatı gerçekleştirilecek. Teslimatlar ardından türbinlerin montajı ve devreye alınması tamamlanacak.

YEKA RES-2 türbinleri yüzde 55 yerlilik şartına uyularak Almanya ve Türkiye’de üretiliyor. Türkiye’de 15 binden fazla kişiye istihdam imkanı oluşturan projelerde daha fazla kadın çalışan olması için her iki şirket ilave projeler de yürütüyor.

Anlaşma 27 Ekim 2023 tarihinde 5. Türk-Alman Enerji Forumu’nun gerçekleştiği Ankara Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler ve Enercon CCO’su Ulrich Schulze Südhoff arasında imzalandı. İmza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck de katıldı.

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, yenilenebilir enerji alanındaki büyüme hedeflerine doğru ara vermeden ilerlediklerini belirterek, şunları söyledi: “Enerjisa Üretim şirketimizle yatırımda ve üretimde sektöre öncülük eden bir konumdayız. 1000 MW’lık YEKA RES-2 projelerinin tamamını üstlendik. Türkiye’nin enerjideki gelecek hedeflerine önemli katkı sunacak bu yatırımı yalnızca sektör adına değil ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği adına aldığımız önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yatırımın en önemli katkılarından biri ekipman üretiminin önemli ölçüde Türkiye’de gerçekleşmesi ile ülke ekonomisi, istihdam ve yetişmiş insan kaynağına ciddi katkılar sunması. Bu doğrultuda, Türk firmalarının yurt dışına türbin ekipmanı temin etme gücü artarken, rüzgar ekipmanları üretiminde önemli merkez haline gelen Türkiye’nin de daha fazla öne çıkması sağlandı. Ekipmanların imalatında çok kısa sürede ilerleme kaydedildi ve YEKA RES-2 projelerinde ilk devreye alacağımız Aydın’da bulunan Akköy RES’in ekipmanları sevk edilmeye hazır hale geldi. Hedefimiz üç yıl içerisinde tüm YEKA RES-2 santrallerimizi hayata geçirmek. Taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle hem enerjide hem de sürdürülebilirlikte ülkemizi geleceğe taşıyacak çalışmalara devam edeceğiz. Başta Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ve Enercon yöneticileri olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyor, yeni gelişmelerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.”

Enercon CCO’su Ulrich Schulze Südhoff ise Enerjisa Üretim’in yenilenebilir enerji projelerinde güçlü ve güvenilir bir partner olduğunu belirterek şu açıklamaları yaptı: “YEKA 2 anlaşmamızın imzalanmasından tam bir yıl sonra ilk projeye başlamaya hazırız. YEKA 2, Türkiye’de yenilenebilir enerji sisteminin inşasında önemli bir kilometre taşıdır. Türkiye’nin enerji geçişine ve yeşil enerji arzına ortaklaşa katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.”