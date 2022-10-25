Enerjisa Toroslar Edaş Mersin Bölge Müdürlüğü Mersin Kent Protokolünü Geleneklsel Kahvaltı Programında bir araya getirdi.

Enerjisa Toroslar EDAŞ Mersin Bölge Müdürlüğünün Geleneksel Kahvaltı etkinliğinde Mersin'de Vali Yardımcıları , Cumhuriyet Başsavcısı , Merkez İlçe Kaymakamları , Kamu Kurumlarının Bölge ve İl Müdürleri , MESİAD , MTSO , EMO ,ETO gibi önde gelen STK Başkan ve temsilcileri , Muhtar Dernek Başkanları , Enerjisa Toroslar EDAŞ Şirket yöneticileri olmak üzre kent protokolünün önemli bir bölümü bir araya geldi.

Göreve geldiği ilk günden bugüne Mersin'de bulunan tüm Kurum , Kuruluş ve vatandaşlarla sıcak ilişkiler kurarark , Mersin'de yaşayan herkesle sıkı gönül bağları kuran ve bu sıcak samimi anlayışı ile şehre hizmet eden Enerjisa Toroslar EDAŞ Mersin Bölge Müdürü Tayfun Sevindik'in misafirlerle tek tek ilgilendiği etkinlikte , katılımcılar Mersin üzerinde sohbette ve fikir alışverişinde bulundular.

Hoş sohbet ortamında geçen etkinlik sonu kısa bir değerlendirmede bulunan Bölge Müdürü Tayfun Sevindik katılımcılara teşekkür ederek seneye de yeniden görüşme temennisinde bulundu.