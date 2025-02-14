Enerjisa Enerji, inovasyonu teşvik eden Kurum İçi Girişimcilik Programı NAR’ın 11. dönem ve Açık İnovasyon Programı İVME’nin 5. dönem başvurularını tüm girişimcilere açtı. Çalışanların girişimci ruhunu ortaya çıkarmak, yenilikçi fikirleri haya geçirmek ve girişim ekosistemini güçlendirmek için tasarlanan bu programlar hem şirket içindeki projelerin gelişmesine hem de startupların ölçeklenmesine destek oluyor. Başvurular 7 Mart tarihine kadar alınabilecek.

Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji, inovasyonu teşvik eden girişimcilik programlarıyla sektörde dönüşümü desteklemeye devam ediyor. Kurum İçi Girişimcilik Programı NAR’ın 11’inci dönem ve Açık İnovasyon Programı İVME’nin 5’inci dönem başvuruları başladı. Enerji sektöründe sürdürülebilir büyümeyi desteklemek ve inovatif çözümleri teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen bu programlar, çalışanların girişimci ruhunu ortaya çıkarmaktan startupların ölçeklenmesini sağlamaya kadar geniş bir kapsam sunuyor.

NAR programı ile çalışanlardan yenilikçi çözümler

2015 yılında başlatılan NAR Kurum İçi Girişimcilik Programı, Enerjisa çalışanlarının yenilikçi fikirlerini destekleyerek iç girişimciliği teşvik etmeye devam ediyor. Program kapsamında bugüne kadar yatırıma değer 11 fikir desteklenmiş olup, bunlardan biri olan MIOTE, sektörde fark oluşturan başarılı bir spin-off olarak konumlandı. NAR Programı, çalışanların fikir sahibi olmanın ötesine geçerek bu fikirleri hayata geçirebilecek girişimciler haline gelmelerini sağlıyor. Süreçleri iyileştiren, kaynak verimliliğini artıran ve enerji sektörüne değer katabilecek projeler önceliklendirilerek çalışanlar, inovatif iş modelleri geliştirmeye teşvik ediliyor.

İVME programı ile girişimcilere açık inovasyon desteği

İVME Açık İnovasyon Programı, enerji sektörüne yönelik yenilikçi çözümler geliştiren girişimlere destek sağlayarak, ürün ve hizmetlerin ticarileşmesini ve ölçeklenmesini amaçlıyor. Şimdiye kadar 30 startup ile iş birliği yapılarak bu girişimlerin ürün test süreçlerine finansal destek sağlandı. Bu program, girişimcilere yalnızca finansman sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Enerjisa’nın geniş müşteri ağı ve sektör deneyimi ile startupları buluşturarak onların büyüme yolculuklarını hızlandırıyor. İVME süreci kapsamında birçok girişimin ürünleri test edilirken, projelendirme ve ölçeklenme aşamalarında da destek sunuluyor.

"Enerjinin geleceğinde rol almak isteyen tüm girişimcileri programlarımıza davet ediyoruz"

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, inovasyonun enerji sektöründeki dönüşüm sürecinde kritik bir rol oynadığını vurgulayarak şunları söyledi: "Bu programlar kapsamında birçok yenilikçi fikrin geliştirilmesine destek verdik. Ar-Ge ve inovasyon süreçlerine sağladığımız katkıyla, geleceğin enerji çözümlerini birlikte şekillendiriyoruz. Bugüne kadar girişimlerin projelendirilmesine destek olurken, enerji sektörünün ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten girişimlerin finansmana erişimini de kolaylaştırdık. Ayrıca, yerli girişimlerin uluslararası pazarlara açılmasını teşvik eden adımlar attık. Enerji sektöründe dönüşümü hızlandırmak ve sürdürülebilir inovasyonu desteklemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Çalışan buluşlarına patent başvuruları yapıldı

Enerjisa Enerji, yalnızca girişimcileri değil, aynı zamanda çalışanlarını da inovasyon süreçlerine dahil ediyor. Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Çalışan Buluşları Programı kapsamında 3 patent başvurusu gerçekleştirildi. Bu girişim, çalışanların sektöre yön verecek projeler geliştirmesini teşvik ederken, şirketin inovasyon kapasitesini artırmayı da hedefliyor.

Geleceğin enerji çözümlerini şekillendirmek için başvurular başladı

Enerjisa Enerji, inovasyon odaklı projeler geliştiren tüm girişimcileri ve şirket çalışanlarını NAR ve İVME programlarına başvurmaya davet ediyor. Enerji sektöründe dönüşümün bir parçası olmak isteyen herkes, 7 Mart 2025 gününe kadar başvuruda bulunabilir.