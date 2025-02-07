Enerjisa Enerji deprem bölgesine yönelik sosyal ve toplumsal desteklerini sürdürürken, 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yıl dönümünde Hatay’ın Hassa ilçesinde yaptırılan Enerjisa Atatürk İlkokulu’nda anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Şirketin üst yönetimi ve çalışanlarının katılımıyla düzenlenen programda tiyatro gösterimi, yüz boyama ve çocuk oyunu etkinlikleri ile öğrencilere neşeli bir gün yaşatıldı.

‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonuyla sürdürülebilir projelerini hayata Enerjisa Enerji, 6 Şubat depremlerinden en ağır hasarı alan ve bölgedeki en yoğun öğrenci nüfusuna sahip olan illerden Hatay’da şirket depremin izlerini silmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Hatay’ın Hassa ilçesinde inşa edilen Enerjisa Atatürk İlkokulu’nda depremin 2. Yıl dönümünde düzenlenen sömestir tatilinden dönen öğrenciler için gerçekleştirilen ‘okula dönüş’ etkinliği ile deprem bölgesindeki öğrencileri neşeli ve anlamlı bir gün yaşatılırken, depremde hayatını kaybedenler de anıldı.

Anma etkinliğine; Hassa Kaymakamı Osman Acar, Hassa Belediye Başkanı Selahattin Çolak, Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, Enerjisa Enerji CFO’su Dr. Philipp Ulbrich başta olmak üzere Enerjisa çalışanları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Okula dönüş etkinliği öğrencilerin yüzünü güldürdü

Yüz boyama, balon atölyesi başta olmak üzere çeşitli etkinlikler ve çocuk oyunlarının gerçekleştirildiği okula dönüş programı ile öğrencilere neşeli bir gün yaşatıldı. Program kapsamında şirketin 15 yaşını kutladığı, çocuklara tasarruf bilincini aşılamak için ülke çapında sahnelenen ve bugüne dek 350 binden fazla çocuğa ulaşan ‘Küsmesin Yıldızlar’ tiyatro oyunu okuldaki 350 öğrenciye özel gösterim yaptı. Ayrıca Enerjisa Atatürk İlkokulu’nun 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen "Daha İyi Bir Gelecek" temalı resim sergisinin açılışı da yapıldı. Öğrencilerin Hatay’a dair hayallerini ve umutlarını resmettiği çizimlerden oluşan sergi öğrencilerin sanatla bağını güçlendirirken geleceğe dair umut dolu bir bakış açısı da sundu.

"Desteklerimizle Hatay’ın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Şirketin tüm gücüyle deprem bölgesinin yanında olmayı sürdüreceğini vurgulayan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, "Tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kadim kentlerimizden Hatay’da depremin izlerinin silinmesi ve geleceğe umutla bakabilmemiz için üzerinde durulması gereken en önemli hususların başında eğitim geliyor. Biz de tam da bu nedenle yabancı hissedarımız E.ON’un katkıları ve Sabancı Vakfı’nın öncülüğünde afet bölgesindeki en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay’da geçtiğimiz yıl "Enerjisa Atatürk İlkokulu’nu" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ında öğrenci ve öğretmenlere armağan etmiştik. Şimdiyse okulumuzda 350 öğrencimiz ile okula dönüş etkinliğinde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şirket olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi ve sürdürülebilir eğitim alması ve daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.