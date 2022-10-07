Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji, İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi başlığının öne çıktığı 4’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji, İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi başlığının öne çıktığı 4’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

Etki odaklı bir sürdürülebilirlik yaklaşımı ile yeni enerji dünyasına yön vermeyi amaçlayan Enerjisa Enerji, 2021 yılı ‘Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Council- IIRC) tarafından yayımlanan uluslararası çerçeve ve GRI Standartları ‘temel’ seçeneğine uyumlu olarak hazırlanan raporda İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi şirket ve paydaşların görüşleri doğrultusunda birinci öncelik olarak belirlendi. Strateji ve yönetişim süreçlerinin yanı sıra tüm operasyonlarında Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını rehber edinen şirket, sürdürülebilirliği kurum kültürüyle birleştirerek faaliyetlerine devam ediyor.

Şirket, sektöründeki risk ve fırsatları etkin bir şekilde yönetmek amacıyla 2021 yılında ÇSY çerçevesini düşük karbonlu büyüme, kentleşme ve müşteri odaklılık, deregülasyon, dağıtık üretim ve dijitalleşme gibi mega trendleri iş yapma şeklini kökten değiştirme potansiyeline sahip 5 sektörel trendi dikkate alarak revize etti. Şirket, erişilebilir ve kesintisiz enerji için çalışırken yalnızca bu trendlerin getirdiği değişimlere daha iyi uyum sağlamak için değil; dönüşüme liderlik etmek amacıyla da yenilikçi, etki odaklı ve sürdürülebilir ürün ve hizmetler geliştiriyor.

Daha iyi bir gelecek için sektöre yön verme sorumluluğumuzun bilincindeyiz

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performanslarını her geçen gün daha da geliştirdiklerini belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “ÇSY vizyon ve hedeflerimizi, performansımızı ve en iyi uygulamalarımızı, risk ve fırsatlarımızı özetlediğimiz 2021 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzu kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.

İş stratejisiyle bağlantılı bir çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) çerçevesi geliştirmek artık çok önemli. Risk ve fırsatlarımızı etkin bir şekilde yönetmek amacıyla 2021 yılında ÇSY çerçevemizi mega trendler doğrultusunda revize ettik ve stratejik çerçevemiz içerisinde sürdürülebilirlik yaklaşımımızda Etki Odaklı İş Modeli, Toplum İçin Etki ve Gezegen İçin Etki olmak üzere üç alana odaklanıyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız ürün ve hizmetlerimizin etkisine odaklanarak, düşük karbonlu, daha temiz ve daha yeşil bir enerji sektörüne dönüşüm fırsatlarından yararlanmamıza, tedarik zincirinin dayanıklılığını artırmamıza ve insanları eşit olarak güçlendirmemize yardımcı oluyor.

Türkiye’nin en büyük elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi olarak 2021 yılındaki sürdürülebilirlik yatırımlarımız 2020 yılına göre yüzde 119 artış göstererek 330 milyon TL’ye ulaştı. GES yatırımları, enerji verimliliği uygulamaları ve Türkiye’nin ilk ve en hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağı olan Eşarj’a ilişkin yatırımlar sürdürülebilir yatırımlarımızın çoğunluğunu oluşturuyor.

Yeni Enerji Dünyasını şekillendirmek ve bütünleştirmek hedefiyle milyonlarca insana değerli bir kamu hizmeti sunarken şirket olarak hem bu nesle hem de gelecek nesillere refah getirme sorumluluğumuzun bilincinde olarak hareket ediyoruz” dedi.

“İklim değişikliği ve karbon yönetimini öncelikler listemizin en başına yerleştirdik”

Raporla ilgili görüşlerini sunan Enerjisa Enerji CFO’su Dr. Michael Moser, “Şirket olarak amacımız açık ve net. Müşterilerimizi ve sektörleri enerjiyle buluşturmak ve gelecek nesiller için Türkiye’de daha iyi, daha temiz ve daha güvenli bir enerji geleceği sağlamak. Bu sebeple Yeni Enerji Dünyası’nı Türkiye’de inşa etmeye kendimizi adadık.

2021 yılında şebeke altyapımızı genişletmeye devam ettik. Elektrik dağıtım şebekelerimize 2020 yılına göre yüzde 56 artışla 2,8 milyar TL yatırım yaptık. Piyasalarda belirsizliğin arttığı zamanlarda bile yatırımlarımızı sürdürmemiz için gereken esnekliği bize sağlayan güçlü bir bilançomuz var. 2021 yılında yıllık yüzde 56 artışla 2,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşen yatırımlarımız kesintisiz enerji sağlama taahhüdümüzü gösteriyor.

Enerjisa Enerji olarak Finansal ve operasyonel başarılarımızı sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirmeyi görev ediniyoruz. 2022 yılında güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim performansı sergileyen şirketlerin değerlendirildiği FTSE4Good endeks serisine dahil edilmemiz çabalarımızın doğru istikamette olduğunu teyit eder nitelikte.

Gezegenimizi korumak için dünyanın her yerinden sonsuz bir çaba ve odaklanmaya ihtiyacımız var. Tam bu noktada şirket olarak, düşük karbonlu bir dünyaya dönüşümde sektörümüzün oynadığı kritik rolün bilinci ve paydaşlarımızın katkılarıyla iklim değişikliği ve karbon yönetimini öncelikler listemizin en başına yerleştirdik. Çünkü biliyoruz ki çevre dostu olmak büyüme ve refahı da beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu.