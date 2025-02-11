Enerjisa Enerji, dünyanın önde gelen çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP)’nin İklim Değişikliği Programında stratejide mükemmellik yaklaşımıyla şeffaflığını kanıtladı. Geçtiğimiz yıllarda da listede başarıyla yer alan Enerjisa Enerji, notunu bu alandaki en yüksek seviye olan A’ya çıkardı. Su Güvenliği Programında ise bir önceki notunu koruyarak, her iki programda da Global A Listesi’nde yer alan az sayıdaki şirketlerden biri oldu.

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda insan ve teknoloji odaklı projeleriyle daha akıllı ve yeşil bir dünya için çalışmaya devam eden Enerjisa Enerji, geçtiğimiz yıl en yüksek not olan A’ya çıkardığı Su Güvenliği notunu bu yıl da korudu. Şirket, aynı platformun İklim Değişikliği Programındaki A- olan notunu da endeksin en yüksek notu olan A’ya yükseltti.

Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sürdürülebilirliği yönetim anlayışının merkezine koyan Enerjisa Enerji, her iki programda da Global A Listesi’ne girerek önemli bir başarı elde etti.

"CDP’de aldığımız çifte başarı, çevresel çalışmalarımızın samimiyetini teyit ediyor"

Türkiye’nin enerji dönüşümüne elektrik dağıtım, perakende satış, müşteri çözümleri ve e-mobilite alanlarına yaptıkları yatırımlarla öncülük ettiklerini ve sektöre yön verdiklerini belirten Enerjisa Enerji’nin CEO’su Murat Pınar, "Teknolojiyi sürdürülebilirlikle birleştirerek akıllı ve yeşil projeler üretiyor; bu konudaki bağımsız girişimlere de destek veriyoruz. Dünyanın en büyük küresel sorunlarından biri olan iklim krizinin başlıca sorumlusu enerji sektörünün Türkiye’de lider şirketi olarak, elimizi taşın altına koymayı görev biliyoruz. Sürdürülebilirlik alanında attığımız adımları sadece çevresel boyutuyla sınırlandırmadan, sosyal ve ekonomik tarafında da ele almak gerektiğini düşünüyoruz. Doğal kaynakların korunması ve etkin kullanımı konusunda da sorumluluk üstlenerek şeffaf bir şekilde raporlarken, yenilenebilir enerji ve e-mobiliteye yatırım yapmaya da devam ediyoruz. Herkes için daha iyi bir gelecek sağlamak adına toplumsal yatırım projelerimizi Türkiye’ye sunarken, bir yandan da ekonomik kalkınma için verimlilik konusuna eğiliyor ve paydaşlarımız ile ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çevresel alanda CDP’de aldığımız çifte başarı, çevresel çalışmalarımızın samimiyetini teyit ediyor. Tüm faaliyetlerimizle küresel listelerde yer almak ve Türkiye’de olduğu gibi dünyada da örnek ve öncü olabilmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Enerji sektöründe sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırmak ve yeni standartlar belirlemek için çalışıyoruz"

Enerjisa Enerji olarak daha iyi bir gelecek için sorumluluk aldıklarının altını çizen Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, "Dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP)’nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarının her ikisinde de tüm bağlı iştiraklerimizin operasyonlarını kapsayacak şekilde geniş kapsamlı bir değerlendirme sürecinin sonucu olarak Global A Listesi’nde yer almak, çalışmalarımızın neticesini görmek açısından çok değerli. CDP değerlendirmelerinde şeffaf raporlama, veri doğruluğu, emisyon azaltımı ve su yönetimi gibi birçok kriter dikkate alınıyor. Bu yıl Su Güvenliği Listesi’nde olduğu gibi İklim Değişikliği Programında da ‘Liderlik’ seviyesine yükselmemiz, sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı ve etkili çalışmalarımızı gösteriyor. Topluma değer katmayı anlayış bilen, iklim değişikliğine karşı çözümler üreten, çözümde aktif rol oynayan bir şirket olarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Doğal kaynakların korunması ve verimliliği konusundaki çalışmalarımızla CDP’de öne çıkmayı başardık.

Küresel kurum ve paydaşlarımızın katkılarıyla, enerji sektöründe sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırmak ve yeni standartlar belirlemek için çalışıyoruz. Türkiye’deki faaliyetlerimizin dünya genelindeki en iyi uygulama örnekleri arasında yer alması bizim için büyük bir motivasyon kaynağı. Herkes için daha iyi bir gelecek oluşturma vizyonuyla, sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın merkezine koyuyoruz. CDP’de elde ettiğimiz başarılar, yoğun çabalarımızın karşılığı olarak sürdürülebilirlik taahhüdümüzün altını çiziyor. Gelecek dönemlerde de bu başarılarımızı artırarak sürdüreceğimize ve çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan daha büyük etki oluşturacağımıza inanıyorum" dedi.