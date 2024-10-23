Sektöre teknolojileri ve insan odaklı çalışma anlayışıyla hareket eden Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, kariyerlerine yön vermek isteyen üniversite öğrencilerini enerji sektörüne kazandırmaya devam ediyor. 2017 yılında başlatılan ve bugüne kadar 216 genç yeteneğin mezun olduğu “Enter Genç Yetenek” staj programı, bu yıl da ilgi görüyor. 9. Dönemi başlayan programa, 169 üniversiteden 8 bin 600’ü aşkın başvuru gelirken, kriterleri karşılayan 350 aday ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile Türkiye’nin 14 ilinde 22 milyondan fazla kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti sunan Enerjisa Dağıtım Şirketleri, potansiyel sahibi genç yeteneklerin enerji sektörüne kazandırılması ve genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kariyer programlarını sürdürüyor.

Enter 2024-25 dönemi Ideathon etkinliği ile başladı

Şirket, “Enter Genç Yetenek” programı kapsamında, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine kariyer gelişim fırsatları sunuyor. 2024 – 2025 yıllarında 9. dönemi gerçekleşecek olan Enter, bireylerin ve takımların bir araya gelerek yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklandığı, üretici düşünce ve iş birliği sürecini destekleyen Ideathon etkinliği ile başladı. Katılımcılar, önceki yıllarda olduğu gibi, iş süreçlerine aktif olarak katılım sağlayarak kariyer gelişimlerine devam edecek.

Genç profesyonellere iş fırsatları sunuluyor

Başkent EDAŞ, Ayedaş, Toroslar EDAŞ, 2024 – 2025 yıllarını kapsayan 9. döneminde yapılandırılmış rotasyon programı “Enter” ile öğrencilerin Enerjisa Dağıtım Şirketlerini ve elektrik dağıtım sektörünü daha yakından tanımasına, aynı zamanda kendi ilgi alanlarını keşfetmesine olanak sağlıyor. Program sonunda olumlu değerlendirilen adaylar için Enerjisa Dağıtım Şirketleri ve enerji sektörü bünyesinde istihdam şansı doğuyor.

Program kapsamında öğrenciler, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat ve Endüstri Mühendisliği gibi bölümlerde öğrenim gören 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinden seçiliyor. Bu öğrenciler 9 ay boyunca Elektrik Dağıtım Yolu, Fonksiyonel Birimler ve Veri Yönetimi gibi farklı alanlarda rotasyonlu görev alarak sektörün her aşamasını deneyimleme fırsatına sahip olacaklar.

Genç yetenekler, bu süreçte yetenek koçlarından mentorluk alarak kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklerken, program boyunca eğitimler, atölye çalışmaları, liderlerle buluşmalar ve saha ziyaretleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenerek katılımcıların öğrenim yolculukları zenginleştirilecek.

"Daha iyi bir gelecek için gençlerin gelişimine destek oluyoruz"

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin yetenek programları ile üniversiteli gençleri kariyer ve eğitim fırsatları ile desteklediklerini dile getiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, “Enter Genç Yetenek’ programımız ile daha iyi bir gelecek için üniversite 4. Sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin kariyer gelişimine ve istihdamına destek oluyoruz. Gençlerimizin eğitim ve kariyer yolculuğunda onlara rehberlik etmek, geleceğin liderleri ve uzmanları olma yolunda attıkları ilk adımda yanlarında olmak bizim için mutluluk verici. Enter’ın 9. döneminde de genç yeteneklerimize sunduğumuz gelişim ve istihdam fırsatları ile Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

"Toplumsal kalkınmaya ve bireylerin gelişimine öncü oluyoruz"

Kendi sektöründe en iyi, etkin, müşterek olarak sahiplenilen ve insanlara dokunan İK süreç ve uygulamalarına odaklandıklarını dile getiren Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı Yakup Aydilek, “Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde yürütülen She-Energy, Enter, Enbiz, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar ve SPARK gibi eğitim, kariyer ve sosyal sorumluluk programlarımızda kapsayıcılığı, cinsiyet eşitliğini, gönüllülük kültürünü, istihdamı ve gelişim süreçlerini destekliyoruz. Bu programlar, toplumsal kalkınmaya fayda sağlarken, bireylerin kariyerlerine attığı ilk adımda da onlara öncü oluyor. Enerjisa olarak programlarımızı sürdürülebilir olarak devam ettirerek, bugünün gençlerini yarının uzmanları ve liderleri konumuna getirmek için nesilleri desteklemeye devam edeceğiz. Enter’ın 9. Dönemi olan yeni sezonda, aynı heyecan ve özenle süreçlerimizi yürütüyoruz. Mentorluk desteği, kahve sohbetleri, saha ziyaretleri, lider buluşmaları, eğitim ve atölye çalışmaları ile hem kişisel hem de mesleki anlamda gelişimlerine katkı sunmak adına büyük bir sorumluluk üstlendiğimizin bilincindeyiz. Bu sayede, ülke ekonomisine ve istihdamına sağladığımız katkıyı daha da güçlendiriyoruz” dedi.