Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ hizmet verdikleri bölgelerde şebeke kaynaklı oluşan arızalardan meydana gelen hasar başvurularının evrak teslim sürecini dijital platforma taşıdı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla teknolojik çözüm üreten çalışmalarını sürdürüyor. Verilen bilgiye göre; müşteriler, dağıtım şebekesi kaynaklı oluşan arızalardan meydana gelen hasarları için başvuruda bulunduktan sonra olumlu sonuçlanan hasar başvurularının evrak teslimini artık kullanıcı hizmet merkezlerine gitmelerine gerek kalmadan, Başkent EDAŞ’a 0312 186 00 00, Toroslar EDAŞ’a 0322 186 00 00 ve AYEDAŞ’a da 0216 186 00 00 numaralı WhatsApp destek hatları üzerinden de ulaşabilecek.

Müşteri memnuniyetinin artırılmasının yanı sıra karbon ayak izinin de azaltılması amaçlanıyor

Türkiye’de 21 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren Toroslar EDAŞ, Ayedaş ve Başkent EDAŞ bu dijital dönüşüm sayesinde hem operasyon merkezlerinde hem de müşterilerinin evrak teslim sürecindeki kağıt ve enerji tüketimini azalttı.