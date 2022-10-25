ÇEDAŞ, Enerjinin Yıldızları’nın yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretiminin aşamalarını yerinde görmeleri için Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise en büyük hibrit santrali olma özelliğini taşıyan Bingöl Aşağı Kaleköy Barajı ve HES Birleşik Yenilenebilir (Hibrit) Elektrik Üretim Tesisine teknik bir gezi düzenledi.

ÇEDAŞ, Enerjinin Yıldızları’nın yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretiminin aşamalarını yerinde görmeleri için Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise en büyük hibrit santrali olma özelliğini taşıyan Bingöl Aşağı Kaleköy Barajı ve HES Birleşik Yenilenebilir (Hibrit) Elektrik Üretim Tesisine teknik bir gezi düzenledi.

Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı’nda eğitim alan 17 öğrenci, 1.350 GWh üretimi ile 450 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilen birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisinde “hibrit” üretimin nasıl yapıldığını görme fırsatına sahip oldu.

Enerji sektörünün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek, genç istihdamına katkı sunmak hedefiyle 2018 yılında hayata geçen Enerjinin Yıldızları Projesi’nin öğrencileri, teknik geziler ile elektriğin üretimine yerinde tanıklık ediyor. Proje çerçevesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılından Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı’nın kurulmasına destek olan ve uygulamalı dersler için laboratuvar oluşturan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ), bu yıl da 12. sınıf öğrencilerine özel bir gezi düzenledi. Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı’nda eğitim gören ve aynı zamanda ÇEDAŞ’ta staj yapan 17 öğrenci, Bingöl’deki Aşağı Kaleköy Barajı ve HES Birleşik Yenilenebilir (Hibrit) Elektrik Üretim Tesisi’nde, yenilenebilir enerjinin üretim aşamalarını yerinde görme fırsatına sahip oldu.

Baraj ve Güneş panellerinin çalışma sistemi anlatıldı

14 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen gezide öğrencilere, ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Recep Basmacı, 3 öğretmen ve ÇEDAŞ personeli eşlik ederken Tesis Müdürü Tahsin Yazıcı tesislerle ilgili bir sunum yaptı. Sunumun ardından Birleşik Yenilenebilir (Hibrit) Elektrik Santrali’ne geçen öğrenciler ve heyet, burada Tesis Müdürü Yazıcı ile teknik yetkililer tarafından santralin işleyişi hakkında bilgilendirildi. Öğrenciler ve gezi heyeti, daha sonra sırasıyla Aşağı Kaleköy Barajı ve güneş enerji panellerinin bulunduğu alanda teknik yetkililerin refakatinde incelemelerde bulundu.

“Öğrencilerimiz hibrit santralleri yerinde görme fırsatı buldu”

Gezi boyunca öğrencilerle birlikte olan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların öneminin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Biz de gelecekte meslektaşımız olacak olan öğrencilerimizin yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini, hibrit modeli yerinde gösterelim istedik. Bingöl’de 2020 yılında üretime geçen Aşağı Kaleköy Barajı ve HES Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi’nde öğrencilerimize sistemin nasıl işlediğini yerinde görme ve inceleme fırsatı buldu. Eminim ki arkadaşlarımız sahadaki bu dersi hayatları boyunca unutmayacak ve profesyonel çalışma hayatına adım attıklarında faydasını görecekler” değerlendirmesinde bulundu.

Bingöl’de 2020 yılından itibaren enerji üretmeye başlayan Aşağı Kaleköy Barajı ve HES, 590 MWh/500 Mwe kurulu gücü ile Türkiye’nin en büyük 12’nci, özel sektörün ise en büyük 5’nci barajı olma özelliğine sahip. 1.350 GWh üretimi ile 450 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilen santral, Türkiye’nin ilk birleşik (hibrit) yenilenebilir elektrik üretim tesisi. Güneş Enerji Santrali’nde 200 bin adet güneş paneli, 16 adet evirici (invertör), 500 bin adet çelik profil, 1 milyon metre üzerinde kablo kullanılan tesis aynı zamanda Avrupa’nın en büyük hibrit enerji santrali olma özelliğine de sahip.