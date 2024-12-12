Enerji ürünleri, 2022 yılında toplam fiziksel enerjinin kaynakları içerisinde yüzde 53,4 ile en büyük paya sahip oldu. Enerji artıklarının payı yüzde 36,0 olurken doğal enerji girdilerinin payı ise yüzde 10,5 olarak hesaplandı.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2022 yılına ilişkin Enerji Hesapları'nın istatistiklerini yayımladı.

Buna göre toplam enerji akışları 19 bin 612 petajul olarak hesaplandı. 2022 yılında toplam fiziksel enerjinin kaynakları içerisinde yüzde 53,4 ile enerji ürünleri en büyük paya sahip olurken, enerji artıklarının payı yüzde 36,0 olurken doğal enerji girdilerinin payı ise yüzde 10,5 olarak hesaplandı.

Fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla en büyük pay ekonomik faaliyetlerin oldu.

Nihai enerji tüketicisi olan hanehalklarının oranı ise yüzde 8,7 olarak hesaplanırken, ekonomik faaliyetler içerisinde ise en büyük pay yüzde 39,9 ile imalat sanayinin oldu.

Enerji ürünlerinin nihai kullanımı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 azalarak 5 bin 550 petajul olarak gerçekleşti.

ENERJİ ÜRÜNLERİNİN NİHAİ KULLANIMINDA EN ÇOK PETROL ÜRÜNLERİ TÜKETİLDİ

Öte yandan enerji ürünlerinin nihai kullanımında 2022 yılında petrol ürünleri yüzde 41,5 ile ilk sırayı aldı.

Petrol ürünlerini sırasıyla, yüzde 22,9 ile doğal gaz, yüzde 21,4 ile elektrik, yüzde 8,5 ile kömür ürünleri, yüzde 4,4 ile ısı ve yüzde 1,3 ile diğer ürünler takip etti.