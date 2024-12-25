Enerji sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırılması ve fırsat eşitliğinin desteklenmesi amacıyla OEDAŞ ve EBRD iş birliği, ANKON Consulting danışmanlığında yürütülen ‘Enerjimiz Eşit Meslek Liseleri Projesi’nin kapanış toplantısı yapıldı.

Proje kapsamında uygulama ili olarak seçilen Afyonkarahisar’daki 9 meslek lisesinde yaklaşık 300 öğrenciye ‘teknik’ ve ‘kişisel gelişim’ eğitimleri verilirken fırsat eşitliği alanında da farkındalık sağlandı. Projeyi değerlendiren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Kadın istihdamının dezavantajlı olduğu sektörümüzde fırsat eşitliği alanında farkındalık oluşturarak kız öğrencilerin enerji sektörüne bakışını değiştirmenin ve kadın teknisyen sayısını artırmanın toplum için önemli bir kazanç olacağına inanıyoruz” dedi.

Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ve ANKON Consulting danışmanlığında 2023 yılında başlatılan ‘Enerjimiz Eşit Meslek Liseleri Projesi’nin kapanış toplantısı yapıldı. OEDAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Esat Tayfur İnay, EBRD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık Ülke Lideri Özen Karaca Tümer ve ANKON Consulting Portfolyo Yöneticisi Ahu Yücesoy Kilianski’nin katılımıyla çevrim içi ortamda düzenlenen toplantıda projenin kazanımları hakkında bilgi verildi.

“Fırsat eşitliği toplum için kazançtır”

Projeyi değerlendiren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, kadın istihdamının dezavantajlı olduğu enerji sektöründe fırsat eşitliği oluşturmanın, bu alanda farkındalık oluşturmanın ve kadın teknisyen sayısını artırmanın yalnızca sektör değil, toplum için de kazanç olduğunu söyledi. Yalçın, “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri (WEP’s) imzacısı bir şirket olarak hem şirketimiz içinde hem de dış paydaşlarımızla birlikte bu anlayışı hayata geçirmek için çalışıyoruz. Enerjimiz Eşit Meslek Liseleri Projesi de bu hedef doğrultusunda attığımız önemli bir adımdır. Projenin başarısında emeği geçen EBRD, ANKON Consulting, eğitime katılan okulların yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencilerine içtenlikle teşekkür ederim" dedi.

“Hayal etmekten ve çalışmaktan asla vazgeçmeyin”

Projeye katılan öğrencilere seslenerek kendisinin de üniversite eğitiminden önce meslek lisesinde okuduğunu belirten Yalçın şöyle devam etti;

“Meslek lisesinde aldığım eğitim, bugün bulunduğum noktaya gelmemde önemli bir temel oluşturdu. Sizlerin de bugün kazandığınız bilgi ve becerilerin gelecekte büyük başarılara imza atmanıza imkan sağlayacağına yürekten inanıyorum. Hayal etmekten ve çalışmaktan asla vazgeçmeyin. Enerji sektörü, sizlerin katılımıyla çok daha güçlü ve yenilikçi bir hale gelecek.”

“Enerji sektöründe kadının artan rolünü destekledik”

ANKON Consulting Portfolyo Yöneticisi Ahu Yücesoy Kilianski, “OEDAŞ’la yürüttüğümüz bu projede amacımız, gençlerin enerji ve elektrik dağıtım sektörüne yönelik becerilerinin ve bu sektördeki istihdam imkanlarına erişimlerinin artırılması, bununla birlikte enerji sektöründe kadının artan rolünün desteklenmesiydi. Başarıyla tamamladığımız pilot eğitimler neticesinde 9 okulda yaklaşık 300 öğrenciye hem teknik hem sosyal beceri geliştirme başlıklarında eğitimler sağladık. Mevcut durum analizi de gerçekleştirerek kadınların enerji ve elektrik dağıtım sektöründe daha görünür olması için yapılması gereken çalışmaları belirlemiş olduk” diye konuştu.

“Eğitimlere katılan öğrenciler iş hayatında öne çıkacak”

EBRD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık Ülke Lideri Özen Karaca Tümer, “Bizim rolümüz burada özel sektör ve eğitim kurumlarını bir araya getirmek, eğitim kurumlarının mezun ettiği gençlerin özel sektörün ihtiyacı olan becerilerle donatılmasına destek olmaktır” dedi. Bu projeye finansman sağlamaktaki amaçlarının iş gücü piyasasını daha nitelikli ve çeşitli hâle getirmek olduğunu belirten Tümer, çeşitliliğin enerji ve elektrik dağıtım sektöründe daha fazla kadının temsil edilmesiyle sağlanacağını ifade etti. Tümer ayrıca, eğitimlerden faydalanan gençlerin bu sektörde yer alabilmek için gerekli becerilere daha fazla sahip olarak bir adım daha öne çıkacaklarını umduklarını ve bu projeyle bu amacı desteklemiş olduklarını söyledi.

İlham veren hikayeler paylaşıldı

Açılış konuşmalarının ardından projenin kazanımlarına yönelik bir sunum yapıldı. Etkinliğin devamında düzenlenen açık oturumda, projeye katılan öğrenciler şirket yetkililerine sorularını yöneltip sektör ve fırsat eşitliğine ilişkin bilgi aldı. Toplantıda ayrıca OEDAŞ’ta çalışan kadın mühendisler öğrencilere ilham veren hikayelerini anlattı.

Yaklaşık 300 öğrenciye eğitim verildi

Proje kapsamında uygulama ili olarak seçilen Afyonkarahisar’daki 9 meslek lisesinde yaklaşık 300 öğrenciye eğitim verildi. Teknik eğitimlerde elektrik sektöründe dağıtım hizmetleri, yatırım ve planlama, stok kontrol, sistem işletme ile coğrafi bilgi sistemleri ve kamulaştırma konuları ele alınırken kişisel gelişim eğitimleri ise fırsat eşitliği, sunum teknikleri, iletişim ve sürdürülebilirlik konularını içerdi.

Ulusal ve uluslararası ödüllü proje

Enerjimiz Eşit Meslek Liseleri Projesi, OEDAŞ’ın 2019 yılında başlattığı Enerjimiz Eşit Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Kadınların iş hayatına ve enerji sektörüne kazandırılmasına katkı sunmayı amaçladığımız bu proje ile OEDAŞ’ın projenin başladığı yıl yüzde 28 seviyesinde olan ‘beyaz yaka’ kadın çalışan oranı yüzde 34’e yükseldi. Meslek liselerinde verilen son eğitimlerin yanı sıra pandemi döneminde sağlanan çevrim içi staj imkanlarıyla kız öğrencilerin mesleğe bakış açılarının değişmesine ve özgüven kazanmalarına katkı sağlandı.

OEDAŞ, Enerjimiz Eşit projesi ile 2021 yılında EBRD’nin düzenlediği Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde gümüş madalya alırken 2022 yılında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’nde Enerjide Örnek Şirket seçildi. 2023 yılında Kadın Dostu Markalar 2023 Farkındalık Ödülü ile Toplumsal Fayda Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü kazanıldı. Proje bu yıl da uluslararası bir ödül programı olan Best Business Awards’ta Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Programı kategorisinde ödüle layık görüldü.