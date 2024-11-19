Yenilenebilir enerjiden üretilen elektriğin artırılmasıyla Türkiye'nin 'net sıfır emisyon' hedefine yaklaşacağının altını çizen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin bugün konutlarında kullandığı elektriğin tamamının sadece rüzgar ve güneş enerjisinden üretir hale geldiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi komisyonunda kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Türkiye'nin enerji talebinin arttığını ve büyüyen bir ülke olduğunu dile getiren Bayraktar, "Son 20 yılda hem doğal gazda hem elektrikte talep neredeyse 3 katına çıktı. Yıllık yaklaşık yüzde 4,5'in üzerinde bir elektrik talebi artışı var. Bizim öncelikli görevimiz bu artan talebi karşılayabilmek. Arz güvenliği bizim birinci öncelikli noktamız." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "Bu şirket yılda 7,9 teravatsaat elektrik üretiyor. Türkiye'deki toplam elektrik üretiminin yüzde 2,5'ini bu iki santralden karşılıyoruz. Bu enerjiyi doğal gazdan üretsek, ithal kaynaktan üretsek yaklaşık 6 milyar metreküplük doğal gaz ithal etmemiz gerekiyor. Bir cari açık kaynağı daha oluşmuş oluyor ve bunun yaklaşık bedeli yıllık 700 milyon dolar oluyor." diye konuştu.

Enerji fiyatlarına değinen Bayraktar, elektrik mesken fiyatında Türkiye'nin Avrupa'nın en ucuz elektriğini kullandığını, doğal gaz fiyatında ise Belarus'tan sonra Avrupa’da 2'nci sırada olduğunu anlattı. Bayraktar, BOTAŞ'ın Gazprom'a borcu olduğu iddialarına yönelik, “BOTAŞ'ın tedarikçi firmalarla anlaşmaları kapsamında gecikmiş herhangi bir borcu bulunmamaktadır. BOTAŞ’ın kimseye günü geçmiş, ertelenen bir borcu yoktur. BOTAŞ'ı herhangi bir şekilde özelleştirmeyi düşünmüyoruz. Çok güçlü bir BOTAŞ'ımız var." dedi.

Yüksek elektrik tüketimi dolayısıyla sübvansiyon kapsamından çıkarılması planlanan yaklaşık 1,2 milyon hanenin, toplam elektriğin yüzde 17'sini tükettiğine işaret eden Bayraktar, "Bu 1,2 milyon haneye elektriğin gerçek fiyatını yansıttığımızda yaklaşık 50 milyar lira, yani 1,5 milyar dolarlık Hazine desteği azalmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar, elektrikte uygulanan tarifenin doğal gaz için de geliştirilmesinin planlandığını aktardı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.