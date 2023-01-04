Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün Bulgaristan ile imzalanan doğal gaz alanındaki iş birliği anlaşmasının ardından Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’e geldi. Bakan Dönmez ve beraberindeki heyet, Villa Vodno Cumhurbaşkanlığı rezidansında Cumhurbaşkanı Pendarovski tarafından karşılandı. Bakan Dönmez’e görüşmede Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök de eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, enerji alanındaki iş birliğinin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.