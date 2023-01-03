Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan Meclis Başkanı Vejdi Raşidov ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan Meclis Başkanı Vejdi Raşidov ile bir araya geldi.

BOTAŞ ile Bulgargaz arasındaki doğal gaz anlaşmasının imza töreni için Bulgaristan’da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temaslarına devam ediyor. Bakan Dönmez, Bulgaristan Meclis Başkanı Türk asıllı Vejdi Raşidov ile bir araya geldi. İki ülke arasında imzalanan sıvılaştırılmış gaz tedarik anlaşmasına değinen Raşidov, “Bu anlaşma bizim ülkemiz açısından hayati önem arz ediyor. Gelecekte de iki halkımız ve ülkemizin çok iyi ilişkileri için çalışacağımızı umuyorum” dedi.

“Türkiye’nin katılımıyla yuvarlak masa toplantısı düzenlenmesi çok önemlidir”

Yakın bir zaman önce Türkiye ziyaretinde Bulgaristan’ın mülteci problemlerinde arabulucu olma önerisinin kabul gördüğünü hatırlatan Raşidov, 8-10 Şubat tarihinde Brüksel’deki zirve toplantısında bu sorunların masaya yatırılacağını kaydetti. Raşidov, “Bu sorunlar Türkiye olmadan çözülemeyeceği için, Türkiye’nin katılımıyla yuvarlak masa toplantısı düzenlenmesi çok önemlidir” dedi.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Raşidov’a teşekkürlerini sundu ve şahsen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Raşidov’a ve bütün Bulgaristan halkına selamlar gönderdiğini belirtti.