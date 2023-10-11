Türkiye’de ilk defa yerli olarak üretilen “yeni nesil çift aktif çekirdekli transformatör", enerji sektöründe kullanılmaya başlandı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. EPDK onaylı AR-GE projesi çerçevesinde Türkiye’de ilk defa yerli olarak üretilen “yeni nesil çift aktif çekirdekli transformatör”ü başarıyla hayata geçirdi. Bu inovatif tasarım, tarımsal sulama bölgeleri, turizm alanları ve yeni imar bölgelerinde enerji tüketimine göre çalışarak trafo kayıplarını optimize ediyor.

“Enerji tedarik sürekliliği sağlıyor”

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi yaptığı açıklamada, "Proje kapsamında geliştirilen yeni nesil çift aktif çekirdekli transformatör, mevcut dağıtım şebekesinde kullanılan transformatörlerden farklı olarak iki ayrı aktif çekirdeğe sahip. Bu tasarım sayesinde, trafo kayıplarında belirgin bir azalma ve şebeke teknik kayıplarında iyileşme sağlanıyor. Ayrıca, herhangi bir çekirdeğin arızalanması durumunda 2. çekirdek devreye alınarak enerji tedarik sürekliliği sağlanıyor. Yeni nesil çift aktif çekirdekli transformatör şebekedeki anlık yük durumuna göre uygun olan çekirdeği devreye alarak transformatörün optimum güçte çalışmasını sağlıyor ve düşük doluluk oranında çalışmalarından kaynaklanan teknik kayıpları önemli ölçüde azaltıyor" dedi.

"Önemli bir adım"

Genel Müdür Bilgi şunları söyledi:

"Projenin başarıyla tamamlanmasıyla, enerji sektöründe verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir enerji dağıtımının desteklenmesi adına önemli bir adım atılmış oldu. Bu yenilikçi teknoloji, ticari ve tarımsal sulama gibi çeşitli sektörlerde de etkin bir çözüm sunuyor. Teknik kayıpların azaltılmasının yanı sıra, tedarik sürekliliği ve müşteri memnuniyeti de ön planda tutuluyor. Yerli üretim yeni nesil çift aktif çekirdekli transformatör, ulusal enerji ağının daha sürdürülebilir, verimli ve maliyet etkin bir çözümle yaygınlaşmasını sağlayarak enerji sektöründe dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyor."