Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen katıldığı, Enerji Politikaları konulu söyleşi yoğun katılım ile gerçekleşti.

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen katıldığı, Enerji Politikaları konulu söyleşi yoğun katılım ile gerçekleşti.

Söyleşinin moderatörlüğünü TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Ender Kelleci üstlenirken konuşmacılar ise Hamburg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alptekin Özdemir ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın oldu.

Söyleşi etkinliğinin açılışında konuşan Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin temiz enerji çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Ataç, “Güneşle çalışmanın çok önemli olduğunu anlayarak yapacağımız projelerde muhakkak güneşten yararlanmaya karar verdik. Birinci nesil Türkiye’deki ilk ve tek akıllı şehir projesini olan REMOURBAN da bir hibe projesi. Sürdürülebilir enerji eylem planımız ile bu projeye girdik, Türkiye’de bunu kazanan tek belediye olduk. Bizimle beraber İngiltere’den Nottingham, İspanya’dan Valladolid ve bir de Tepebaşı Belediyesi. Bu 3 şehrin projesi 23 milyon avro hibe aldı, biz 5 milyonunu Türkiye’ye getirdik. 4 tane elektrikli otobüs aldık ve Türkiye’de elektrikli otobüs kullanan ilk belediyeyiz. Ayrıca 30 tane elektrikli bisiklet aldık. 2015 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi’nin inşaatına başladık, Merkezimiz, çevre dostu enerji tasarrufu alanında yeşil bina uygulamalarını uluslararası alanda sertifikalandıran, Amerika Birleşik Devletleri Yeşil Bina Konseyi’ne (U.S. Green Building Council - LEED) başvurularak alınan LEED Sertifikasını 65 puan ile Altın Puan kriteri ile alan Türkiye’nin ilk kamu binası olma özelliğini taşıyor. Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusunda lider belediyesi, Tepebaşı Belediyesi’dir” dedi.

“Yenilenebilir enerjiyi konuşacağız”

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar ise “Tepebaşı Sağlıklı kent konseyi, şehrimizde kadını, genci, yaşlısı ile sağlıklı bir kent oluşturmak için çalışmalarını devam ettiriyor. Biz de 10 Mayıs’tan itibaren görevi devraldıktan sonra çocuk hakları, kadın hakları, çevre ve uyum ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Bununla ilgili gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Bugün de hayatın dönüşümü, yenilenebilir enerjiyi konuşacağız” dedi.

“Dünyanın birinci önemli gündem maddesi”

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Ender Kelleci de enerji konusunun önemine değinirken, “Bildiğiniz üzere enerji konusu ülkemiz ve dünyanın birinci önemli gündem maddesi. Bugün de enerji politikalarını tartışacağız, ülkemizin de durumu ile ilgili bilgi edinme fırsatı bulacağız. Mesleğimizin var olan bilgi birikimimizi hem kamudan yana ve bilimin ışığında kullanmak hem de olumlu ve olumsuz durumu yönlendirmek için kullanmalıyız. Bu anlamda bir arada olduğumuz için mutluyuz” sözlerini kullandı.

“Bugünün değil geleceğin de büyük sorunları”

Prof. Dr. Alptekin Özdemir ise “Dünya şu zamanda enerji ve su sıkıntısıyla savaşmakta. Bu harp çok kötü bir şey. Dünyaya baktığımız zaman topraklarımızı çok hor kullanıyoruz. Ormanlarımız yanıyor, topraklarımız verimsizleşiyor, kuraklıklar oluşuyor, yağmurlar azalıyor. Bunların her biri gelecek için de büyük dertler. Atmosferik sera gazı konsantrasyonu devamlı olarak yükseliyor. Böylelikle küresel ısınma oluşuyor. Bunlar sadece bugünün değil geleceğin de büyük sorunları. İklim değişikliği konusunda 1 derecenin bile çok büyük etkileri oluyor. Yağmurlar ile seller oluşuyor, kasırgalar artıyor. İklimsel olaylar görülmedik bir hal alıyor. Bu olaylar giderek çoğalacak. Amazon Ormanları 1950’den günümüze çok azaldı. Uzak olduğu için bizi ilgilendirmediğini düşünemeyiz. Dünya için oksijen üreten çok önemli ormanlar. Okyanusların ürettiği oksijen de artan sıcaklık nedeniyle ciddi azalmalar oluyor” diye konuştu.

“Tam bağımsızlığı hedeflememiz lazım”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ise “2002’de Türkiye’de dışa bağımlılık yüzde 67 idi, şimdi yüzde 76. Bu işte bir terslik var. ‘Bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarıyız hepimiz. O zaman buradan başlayıp tam bağımsızlığı hedeflememiz lazım. Bağımlı olmaya da devam ediyoruz, neden? Vatandaşı müşteri gibi gördükleri için. Önümüzdeki dönemde, Allah’ın izniyle iktidardayız Millet İttifakı olarak ve Türkiye’ye özgü yeşil dönüşümü terzi edası ile biz yapacağız. Kendimize 6 ilke belirledik; güvenli, ulaşılabilir, verimli, yeşil, yenilikçi ve enerji yoksulluğu. Bu enerji yoksulluğunu önleme, Ak Parti’nin Türkiye’ye hediyesidir. Türkiye enerji yoksulluğuna mahkum edilecek bir ülke değil. Ama plansız, programsız ve öngörüsüz programlarla oluşmuş bir şey” sözlerini kullandı.

“Model bir belediyecilik”

Genel Başkan Yardımcısı Akın, konuşmasının devamında enerji politikalarının yanı sıra Tepebaşı Belediyesi’nin de çalışmalarının örnek olduğuna değindi. Akın, “Bizim çok büyük potansiyelimiz var ama bunu dünya ile kıyaslıyoruz, çok gerideyiz. Yüz bin mega wattlık bir kurulu enerji gücümüz var, bunun sadece 8 bini güneş, 9 bini rüzgar. Bakıyoruz, acaba yok da o yüzden mi üretemiyoruz? Çatı uygulamalarımızda Türkiye’deki potansiyel 400 milyar kilo watt saat. Yıllık tüketimimiz ise 330 kilo watt saat. Potansiyelimiz ne kadar yüksek. Değerli Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç, Türkiye’ye örnek olmuştur. Bu anlatılan projeler, alınan ödüller hakikaten kolay değil. Çok zor bir iş. Kendisine teşekkür ederiz, model bir belediyecilik ortaya koyduğu için. Geçen enerji bakanı bir açıklama yapıp çifte rekor dedi, ertesi gün çifte zam geldi doğalgaz ve elektriğe. 2015 yılından bu yana kendimizi yırtıyor ve Türkiye’de yüzümüzü güneşe dönelim diyoruz. Yahu biz enerjide dışa bağımlıyız, bu bağımlılığı ancak bu şekilde aşabiliriz. Ama siyasi tercihten dolayı iş fosil yakıtlara dönüyor. Bunun sonucunda bağımlılık ve pahalılık kaçınılmaz oluyor. Geldiğimiz noktada 220 lira elektrik faturası oldu 660 lira. 570 lira oldu bin 400 lira. Topladınız, asgari ücretin 3’te birinden bile fazla. Doğalgazda da uyardık, kontratlarınızı yapın diye. Birilerinin dediği gibi 3-4 kat arttı diye, söyledikleri doğru değil. Avrupa’da enerji krizi var, bizde enerji buhranı var. Bizim 60 milyar metreküplük bir tüketimimiz var, 50 milyar metreküpü zaten kontrata bağlı. Pandemi öncesinde dedik ki ‘kontratları yenileyelim’, yenilemediler. Bu yüzden fiyat formalizasyonları değişti ve 11 milyar metreküp açığımız var şu anda. Bir de üstüne kur farkı, Avrupa’dakinin 3 misli fiyatla karşı karşıyayız. Avrupa bir de bunları vatandaşına yansıtmıyor, bir şekilde sübvanse ediyor. Direkt evin bütçesine destek olarak yapıyor” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Akçar, Tepebaşı Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Söyleşinin ardından etkinlik, konuklara çiçek takdim edilmesi ile sona erdi.