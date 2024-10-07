Erzurum Enerji Kentleri Birliği’nin ekim ayı olağan meclis toplantısına ev sahipliği yaptı.

Palandöken Kayak Merkezi Dedeman Ski Lodge Otel’de gerçekleştirilen meclis toplantısı sonrası “Türkiye’nin enerji dönüşümü çalışmaları” adlı panel düzenlendi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, toplantıda yaptığı konuşmada, “Enerji Kentleri Birliği olarak 11 Büyükşehir, 12 İl, 83 Büyükşehir İlçesi, 40 İlçe ve 5 Belde olmak üzere toplamda 151 üye belediyemizle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının yerel kalkınmaya, ülke refahına, ekonomiye ve istihdama en yüksek katma değeri sağlaması için var gücümüzle çalışmaktayız. Misyonumuz ışığında üye belediyelerimize güneş, rüzgâr, jeotermal, hidroelektrik, biyokütle gibi yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında ön fizibilite çalışmaları, eğitimler, diğer belediyeler arasında iletişimin sağlanması ve teknik ziyaretler gerçekleştirmekteyiz” dedi.

Toplumsal Kalkınma Hedefi

Başkan Mehmet Sekmen, “Bilindiği gibi enerji olmadan sanayileşmenin hızlanması, tarımın gelişmesi, teknolojinin ilerlemesi ya da halkımızın refah seviyesinin artırılması mümkün değildir” diye konuştu. “Ancak burada önemli olan bir diğer husus da enerjinin nasıl ve ne şekilde üretildiğidir. Bu noktada, fosil yakıtların neden olduğu çevresel tahribatı ve küresel iklim değişikliğine katkılarını düşündüğümüzde, yenilenebilir enerjiye geçişin ne kadar kritik bir mesele olduğunu daha net bir şekilde anlayabiliyoruz” diyen Sekmen, “Çünkü bu süreç, sadece çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmemizi değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal kalkınma hedeflerimize ulaşmamız açısından da hayati bir önem taşımaktadır” kaydını düştü.

“Enerji Bağımsızlığı Neden Önemli?”

Enerji Kentleri Birliği Başkanı Mehmet Sekmen, enerji bağımsızlığının önemini şöyle anlattı: “Bu noktada, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar, hem ekonomik kalkınmanın motoru olarak hem de çevresel sürdürülebilirliğin teminatı olarak büyük bir stratejik öneme sahiptir. Yenilenebilir enerji, sadece çevreye duyarlı bir seçenek olmanın ötesinde, ülkelerin ekonomik bağımsızlığını koruma ve enerji güvenliğini sağlama adına da kritik bir rol üstlenmektedir. Enerji bağımsızlığı, günümüzde ülkelerin kalkınma stratejilerinde en öncelikli konulardan biri haline gelmiştir. Bir ülkenin enerji ihtiyacını kendi yerli kaynaklarından karşılayabilmesi, ekonomik ve siyasi anlamda dışa bağımlılığını minimize etmesi demektir. Bugün dünya genelinde enerji bağımsızlığına ulaşan ülkeler, sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda siyasi arenada da daha güçlü ve söz sahibi konuma gelmektedirler.

Ülkemiz, son 20 yılda bu doğrultuda attığı adımlarla, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla enerjide dışa bağımlılığını azaltma yönünde önemli mesafeler kat etmiştir.”

Milli Enerji Politikası

Başkan Mehmet Sekmen, milli enerji politikasıyla birlikte Türkiye’nin geldiği nokta ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin önderliğinde başlatılan Milli Enerji Politikası, bu anlamda çok kritik bir dönüm noktasıdır. Bu politika, Türkiye’nin enerji güvenliğini sağlamak, yerli ve yenilenebilir kaynakları en üst düzeyde değerlendirmek ve enerji arzında sürdürülebilirliği temin etmek adına da büyük bir vizyonu ortaya koymaktadır. Güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biyokütle enerjisi gibi kaynaklar, doğanın bizlere sunduğu en temiz ve en yenilenebilir enerji potansiyelleridir. Bu kaynakların daha fazla değerlendirilmesi, sadece çevresel anlamda değil, ekonomik kalkınma açısından da büyük fırsatlar sunmaktadır. Son yıllarda ülkemizde bu alanda gerçekleştirilen yatırımlar, Türkiye’nin enerji üretiminde önemli bir dönüşüm sürecine girdiğini de göstermektedir.”

“Erzurum Bir Enerji Şehridir”

“Erzurum ilimize baktığımızda ise şehrimiz, yenilenebilir enerji yatırımları açısından büyük bir potansiyele sahiptir” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Şehrimizde gerçekleştirdiğimiz enerji yatırımları, sadece Erzurum’un enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, bölgemizin ekonomik kalkınmasına da büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle güneş enerjisi alanında yaptığımız yatırımlar, Erzurum’un enerji üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak adına önemli adımlardır. Erzurum’un sahip olduğu coğrafi ve iklimsel avantajlar, bu tür yatırımların daha da artırılması gerektiğini bizlere göstermektedir. Bugün Erzurum’da faaliyet gösterdiğimiz Güneş Enerji Santralleri, şehrimizin enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşılamakta ve çevreye duyarlı bir enerji üretimi sağlamaktadır. Ayrıca, biyokütle enerjisi üretiminde de önemli adımlar attık. Erzurum’un tarım ve hayvancılık alanındaki zenginliği, biyokütle enerjisi üretimi için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, hem enerji üretiminde çeşitliliği sağlamakta hem de tarımsal ve hayvansal atıkların geri dönüşümünü sağlayarak çevreyi koruma açısından büyük bir katkı sunmaktadır.”

Vali Çiftçi Birliklerin Önemini Anlattı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de, “Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız başarılı çalışmalara imza atıyor. Kendisi yıllardır belediye başkanlığı yapıyor. Belediye başkanlarımız vatandaşlarımızın en ufak taleplerini yerine getiriyor. Tabi sözü Mahalli İdareler Kanunu’na getireceğim. 2005 yılında Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çıkınca bütün birlikler bir çerçeve kanununa kavuşmuş oldu. Kaymakamlıkların ve Valiliklerin başkanlığını yürüttüğü köylerde Hizmet Götürme Birlikleri, Turizm ve Tanıtma Birlikleri yine Altyapı Birlikleri hatta ilk başta Sulama Birlikleri, bölgesel birlikler Türkiye çapında hizmet veren birliklerdi. Bu vesileyle Belediye Başkanlarımıza, Meclis Başkanlarımıza ve ilimize uzaktan yakından teşvik eden misafirlerimize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bürokratları ile alanında yetkin olan uzmanlar tarafından Türkiye’nin enerji dönüşümü anlatıldı.