Enerji Kentleri Birliğinin Meclis Toplantısı ve Gündem Enerji Paneli için Konya’da bulunan Enerji Kentleri Birliği ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlik üyesi belediye başkanları Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Enerji Kentleri Birliğinin Meclis Toplantısı ve Gündem Enerji Paneli için Konya’da bulunan Enerji Kentleri Birliği ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlik üyesi belediye başkanları Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Enerji Kentleri Birliği ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlik üyesi belediye başkanları, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Büyükşehir Taş Bina’da gerçekleşen ziyarette Başkan Altay, belediye başkanlarına Konya Tanıtım Merkezini anlattı. Konya’nın son dönemde enerji alanında önemli atılımlar yaptığına dikkat çeken Başkan Altay, “Enerji Kentleri Birliğinin yürüttüğü çalışmalar ülkemiz açısından çok kıymetli. İnşallah hep birlikte daha güzel işlere imza atacağız. Nazik ziyaretleri için tüm beledi başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Enerji Kentleri Birliği ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da birliğin meclis toplantısı ve panele ev sahipliği yaptığı için Başkan Altay’a teşekkür ederek, Başkan Altay’ın Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını tebrik etti.

Enerji Kentleri Birliği’nin Konya programına katılan birlik üyesi belediye başkanları Konya Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisinde incelemelerde bulunarak; Mevlana Müzesi, Konya Panorama Müzesi, Ecdat Parkını görme fırsatı buldu. Belediye başkanları İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezinde de sema ayini şerifine de katıldı. Konya’yı yakından tanıma fırsatı bulan belediye başkanları, Konya’nın her geçen gün büyüyüp güzelliğini belirterek, herkesin mutlaka Konya’yı görmesi gerektiğini ifade ettiler.