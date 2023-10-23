Türkiye’de 149 belediyenin üyesi olduğu Enerji Kentler Birliği (EKB), 2023 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısını Başkan Osman Zolan başkanlığında yaptı. Göreve geldikleri ilk günden itibaren meclis üyeleri ile birlikte gayret ettiklerini belirten Başkan Zolan, EKB’nin üye belediyelere her türlü desteği verip yol gösterici olduğunu söyledi.

Türkiye’de 149 belediyenin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliği (EKB) 2023 Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Ankara’da yapıldı. Toplantıya, EKB Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, birlik üyesi belediye başkanları, meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Başkan Zolan toplantının sonunda yaptığı konuşmada, 1997 yılında Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği adıyla kurulan ve 2019 yılında EKB adını alan birliğe göreve geldikleri ilk günden bu yana emek veren belediye başkanları ve meclis üyelerine teşekkür etti. Pandemi başta olmak üzere, Kahramanmaraş merkezli depremler ve dünyayı saran ekonomik daralmaların birlik çalışmalarını etkilediğini, tüm yaşananlara rağmen gerekli hizmetleri gerçekleştirmek için gayret ettiklerini anlatan Başkan Zolan, “Eğitimlerimize devam ettik, sahada teknik destek isteyen belediyelerimize uzmanlarımız ve arkadaşlarımız katkı sağladı, yol gösterici oldu. Birliğimizin esas amacı, yol göstermek, bilgi vermek ve her türlü desteği sağlamaktır” diye konuştu.

“Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalsın”

Bu süreçte, Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıldönümünü kutluyor olmanın mutluluğunu da yaşadıklarını ifade eden Başkan Osman Zolan, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Allah’ım bu güzellikleri daha fazla yapmayı nasip etsin. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalsın. Cumhuriyetimize, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkarak yolumuza devam edelim. 5 yıl boyunca bizlerle beraber oldunuz, her birinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yolumuz açık ve aydınlık olsun” ifadelerini kullandı.