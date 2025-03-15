Zonguldak’ta enerji çalışanlarıyla iftarda buluşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023 yılında 2 bin işçinin istihdam edildiği Türkiye Taşkömürü Kurumu’na yeni istihdam programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu.

Zonguldak Polisevi’nde enerji çalışanları ve protokol üyelerinin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun ardından konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak’ın taşkömürü ve doğalgazıyla coğrafyadaki önemine dikkat çekti. Bayraktar, "Zonguldak bizim enerjimizin başkenti; onlarca yıldır aslında yüz elli yıldır enerjimizin başkentiydi kömürüyle. Şimdi Filyos Karadeniz gazıyla artık doğal gazla da bizim en önemli yerimiz. Bugün Türkiye’nin doğalgaz ihtiyacının önemli bir kısmını kendi gazımızla karşılıyoruz. Dolayısıyla Zonguldak bizim için çok daha ayrı, çok daha başka. Onun için değerli valim buraya gelmek bizim için bir görev. Bizim için büyük bir mutluluk. Şunu söylemek istiyorum" dedi.

"Milletimize yedi yirmi dört bir şekilde, kaliteli bir şekilde enerjiyi götürmeye gayret edeceğiz"

Vatandaşlara 7 gün 24 saat kaliteli bir şekilde enerjiyi götürmek gayretinde olacaklarını ifade eden Bakan Bayraktar, "Bizler burada iftarımızı yapıyoruz. Ama hepinizin çalışma arkadaşları, mesai arkadaşlarının bir kısmı hala sahada. Çünkü biz Türkiye’de 85 milyon insanımıza, Türk Milletine hizmet etmek için yedi yirmi dört çalışan bir ekibiz. Çalışan bir topluluğuz. Bugün madeninden elektriğe, elektriğinden Üretiminden iletimine, iletiminden dağıtımına doğalgazın iletiminden dağıtımına kadar bütün alanlarda bizler varız, petrol üretiminde akaryakıt dağıtımında dolayısıyla büyük bir hizmet camiasıyız. Biz bunu yaparken elbette zaman zaman insanlar bunu anlamıyorlar, görmüyorlar. Maalesef enerjinin böyle nankör bir tarafı var. Enerji ne zaman yok. Herkes o zaman farkına varıyor. Onun için biz bu büyük enerji ailesine hep şunu söylüyoruz ve her gittiğim yerde de şunu söylüyorum. Bizler elbette ki siyaset yapıyoruz. Millete hizmet siyaseti yapıyoruz. Zaman zaman eleştiri olacaktır. Ama özellikle sizlerin hakkını korumaya özel olarak dikkat ediyorum. İmtina ediyorum. Sizlerin hakkını herhangi bir halel getirilmemesini istiyorum. Bizler bu kadar emek verirken bunların görülmemesi, bunların adeta ters tarafa bakılmasını kabul etmek mümkün değil. Dolayısıyla şunu ifade ediyorum. Biz inşallah yolculuğuna, sizlerle, sizlerin emekleriyle, gayretleriyle milletimize yedi yirmi dört bir şekilde, kaliteli bir şekilde enerjiyi götürmeye gayret edeceğiz. Ve tabii bunu yaparken bir şey daha yapıyoruz. Artık önümüzde Türkiye Yüzyılı’nda hedefimiz mutlaka Türkiye’nin enerjide bağımsız olması. İşte bunun en önemli adımlarını Zonguldak’ta atıyoruz" dedi.

"Türkiye’nin yerli kömürünü mutlaka kullanması lazım"

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden yetkiyi aldıklarını ve yerli kömürün üretimi için madenci istihdamının da öneminin altını çizen Bakan Bayraktar şöyle devam etti:

"Türkiye’yi yerli kömürünü, kendi kömürünü ne kadar üretirse, ne kadar kullanırsa o kadar ithalatını düşürecek, o kadar dışa bağımlılığını azaltacak. Türkiye Taşkömürü Kurumu bizim gözbebeği bir kurumumuz. İnşallah TTK’da bu ramazan bereketi 2023 yılında 2 bin tane personel alımı yapmıştık. İnşallah yeni bir program, istihdam programı üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Zonguldak’ımızda TTK’ya yeni bir istihdam programını inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. Bu şimdiden buradan hayırlı olmasını diliyorum. Enerjide bağımsızlık dedik. Türkiye’nin yerli kömürünün mutlaka kullanması lazım. İnşallah çok yakın bir zamanda yerli kömüre meclisimizden yetkiyi aldık. Yerli kömürümüze elektrik üretimiyle alakalı destek konusunda da çalışmalarımız sona gelmiş durumda. Onu da en kısa sürede açıklayacak bu sayede kömür üretimini biraz daha teşvik etmiş olacağız."

"Enerjide bağımsızlığın yolu kendi kömür, doğalgaz ve petrolümüzü üretmekten geçiyor"

Enerjide dışa bağımlılık için çalıştıklarını belirten Bakan Bayraktar, "Enerjide bağımsızlığın yolu, kömürün yanında kendi doğal gazımızı, kendi petrolümüzü üretmekten geçiyor. Yenilenebilir kaynaklarımızı en güçlü bir şekilde ekonomimize kazandırmaktan geçiyoruz. Biz bütün bunları yaparken yüz elli bin kişilik madencilerimizle, çalışanlarımızla diğer bütün sektörlerdeki on binlerce çalışanımızla inşallah bu gayretin içerisindeyiz. Çünkü inanıyoruz ki Türkiye bağımsız olursa çok daha büyük olacak. Çok daha güçlü bir ülke olacak. Ekonomimiz çok daha ileri bir seviyede olacak. Ve vatandaşlarımızın, çocuklarımız, gençlerimiz çok daha geleceğe ümitvar bir şekilde bakacaklar. Biz şuna inanıyoruz. Bizim işimiz gayret etmek. Gece gündüz yedi yirmi dört çalışmak. Sizler büyük bir özveri içerisinde yerin metrelerce altında çalışıyorsunuz. Karadeniz’in derinliklerinden iki bin yüz metre deniz derinliğinden buraya Filyos’a yüz yetmiş kilometre mesafeden biz gazı getiriyoruz. Ve üç milyon hanede bu gazı kullanır hale geldi. Gabar’da yetmiş sekiz bin varil petrol üretiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Türk petrol ve doğalgaz aramacılığında yeni bir sayfa açıyoruz"

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan anlaşmayı hatırlatan Bakan Bayraktar, "Bu hafta Amerika’da çok önemli bir anlaşma imzaladık. Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir sayfayı açıyoruz. İnşallah bu çalışmayla beraber Türkiye’de petrol ve doğal gaz üretiminde çok daha üst seviyelere ülkemizi getireceğiz. Bu toplantıda sizlerle bir arada olmaktan, bu iftar sofrasında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizi Ramazan’a ulaştıran Cenab-ı Hakk’a hamdediyorum. İnşallah hep birlikte ailelerinizle sağlık, sıhhat içerisinde bizleri Ramazan Bayramına da ulaştırır. İnşallah önümüzdeki yıl da tekrar bu iftar sofralarında bir arada oluruz. Tekrar hepinizin Ramazan’ını tebrik ediyorum. Cenabı Hak oruçlarınızı kabul eylesin" şeklinde konuştu.

İftar yemeğinin ardından enerji çalışanları ile sohbet eden Bayraktar ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.