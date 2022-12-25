Endüstriyel plantasyon ormanlarının artırılmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Sinan Güner, ‘‘Türkiye’de orman ürünleri ihtiyacını karşılamak ve doğal ormanları korumak için endüstriyel plantasyon orman alanları oluşturmamız gerekiyor’’ dedi.

Endüstriyel plantasyon ormanlarının artırılmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Sinan Güner, ‘‘Türkiye’de orman ürünleri ihtiyacını karşılamak ve doğal ormanları korumak için endüstriyel plantasyon orman alanları oluşturmamız gerekiyor’’ dedi.

Ağaç ürünlerine yönelik talep her geçen gün artıyor. Önümüzdeki yıllarda ağaçtan elde edilen ürünlere olan ihtiyacın çok daha fazla artacağı öngörülüyor. Uzmanlar, artan talebi karşılama noktasında endüstriyel plantasyon ormanlarının önemine dikkat çekiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Güner, Türkiye’de endüstriyel plantasyon orman alanlarının oluşturulmasının artan orman ürünleri ihtiyacına çare olabileceğini söyledi.

Endüstriyel ormanların kısa sürede yetiştirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Güner, ‘‘Doğal ormanlar doğada kendiliğinden yetişmiş olan insan etkisinden uzak ormanlardır. Endüstriyel ormanlar ise insanların orman ürünleri ihtiyacını karşılamak için oluşturulan ormanlardır. Endüstriyel ormanları ağaç tarımına benzetebiliriz. Endüstriyel plantasyon ormanları ekonomik kazanca yönelik, insanların orman ürünleriyle ilgili ihtiyacını karşılamaya yönelik ormanlardır. Doğal ormanlardan ürün üretildiğinde tekrar eski haline gelmesi 100 yıl kadar zaman alabiliyor. Endüstriyel ormanlarda bu süre 20 yıla kadar düşebiliyor’’ dedi.

‘‘Endüstriyel ormanlar oluşturarak, doğal ormanlarımızı azalma tehlikesinden kurtarabiliriz’’

Endüstriyel plantasyon ormanları oluşturularak ülke ekonomisine katkı sağlanabileceğini ifade eden Güner, konuyla ilgili olarak Finlandiya örneğini verdi. Prof. Dr. Güner, ‘‘Türkiye’den daha az orman alanına sahip olan Finlandiya, endüstriyel plantasyon yaparak yılda 50 milyar dolarlık ihracat yapıyor, sektörün büyüklüğü ise 500 milyar euroya ulaştı. Uygun bölgelerimizde endüstriyel plantasyon ormanları oluşturarak ithalatı önleyebiliriz. Ülkemizde de Ege, Akdeniz ve Marmara’daki ormanlık alanlarımızın yüzde 15-20’si endüstriyel plantasyona uygun. Endüstriyel ormanlar oluşturarak doğal ormanlarımızı da azalma tehlikesinden kurtarabiliriz’’ diye konuştu.

Prof. Dr. Güner sözlerini şöyle sonlandırdı: ‘‘Türkiye’de orman alanları özel mülk içerisinde olsa bile şahısların kesim yapması yasaktır. Orman alanlarının tümü devlete aittir. Orman idaresinin onayı olmadan kesim işlemi yapılamaz. Kesimi de sadece Orman Genel Müdürlüğü yapabilir. Türkiye’de orman bilincini oluşturmamız gerekiyor.’’