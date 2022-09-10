18 Eylül Pazar günü 6’ncısı gerçekleştirilecek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nda katılımcı firmalarının stant yerleri Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda belirlendi.

18 Eylül Pazar günü 6’ncısı gerçekleştirilecek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nda katılımcı firmalarının stant yerleri Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda belirlendi.

Stant yerlerinin belirlenmesinden önce açılış konuşması gerçekleştiren ÇTSO Genel Sekreteri Hakan Gel, “Trakya’nın ilk ve tek endüstriyel fuarının bu sene 6’ncısını gerçekleştiriyoruz. Katılımcı firmalarımızdan da gelen talepler doğrultusunda her sene daha iyiye, daha yüksek katılımcı ve ziyaretçi sayısına ulaşan fuarımıza gösterilen ilgi için teşekkür ediyorum. Önceki senelerde olduğu gibi umarım yine firmalarımız birçok iş anlaşmalarına imza atarak hem networklerini hem de ticaret hacimlerini geliştirir. Şimdiden stant çekilişinin ve fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çekiliş ile belirlendi

Açılış konuşmasının ardından stant belirleme işlemi gerçekleşti. Toplamda 7 farklı sektörden 138 firmanın yer alacağı stant yerlerinin belirlenme işlemi, firmaların temsilcileri tarafından çekilen toplarda çıkan numaralara göre belirlendi.