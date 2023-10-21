Bu yıl 14.’sü düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları, Tahtalı Dağı’nda düzenlenen dağ etabıyla sona erdi. 42 ülkeden 400’ü aşkın sporcunun katıldığı yarışlarda sporcular 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesine çıktı.

Kemer Belediyesi’nin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) tarafından düzenlenen yarışların ödül töreni, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesinde yapıldı. Toplam 42 ülkeden 400’ü aşkın sporcunun katıldığı yarışların en zorlu etabı olarak nitelendirilen dağ etabında sporcular, deniz seviyesinden 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesine çıktı. Yarış sırasında sporcular, ormanlık alanlardan, su birikintilerinden, dar patikalardan ve dağlık alanlardan geçerken zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışların dağ etabını Güney Afrikalı Wade Young kazandı. İkinciliği Güney Afrikalı Travis Teasdale elde ederken aynı ülkeden Matty Green ise üçüncü oldu.

Hedefimiz Dünya Şampiyonası’nı Kemer’de yapmak

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında yarışların sorunsuz şekilde tamamlanmış olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yaptığı konuşmasında, “İlçemizin en iyi şekilde tanıtılmasından dolayı mutluyuz. Yarışta dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum. Hedefimiz dünya şampiyonasını Kemer’de yapmak. İnşallah bu gerçekleşecektir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kemer Belediyesi olarak yarışlara büyük destek verdiklerine işaret eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise, “Dört gün boyunca süren yarışlar güzel geçti. Denizden zirveye çıktılar. Bu tür organizasyonları yapmak gerçekten zor. 14 yıldır bu işe gönül veren KEMK Başkanı Semih Özdemir ve ekibine teşekkür ediyorum. Kemer Belediyesi olarak biz de her sene içinde oluyoruz ve yarışlara destek vermeye devam edeceğiz. En güzel tanıtım budur. Yarışa katılan tüm sporcuları kutluyorum” dedi.

Yarışta dereceye giren sporculara ödüllerini Kaymakam Solmaz, Belediye Başkanı Topaloğlu ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan verdi.