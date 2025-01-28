Gaziantep Şehir Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Cebesoy tarafından endoskopik olarak gerçekleştirilen bel fıtığı ameliyatı sayesinde 32 yaşındaki Burak Bayrak, ağrılarından kurtularak yürümeye başladı ve sağlığına kavuştu.

Gaziantep’te yaşayan 32 yaşındaki Burak Bayrak, bel fıtığı nedeniyle sağ bacağına vuran şiddetli ağrılardan dolayı son bir ayda yatağa ve tekerlekli sandalyeye bağımlı kalınca çareyi Gaziantep Şehir Hastanesi’nde buldu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Cebesoy tarafından Güneydoğuda ilk kez gerçekleştirilen endoskopik olarak yapılan bel fıtığı ameliyatı sayesinde hasta ağrılarından kurtularak yürümeye başladı ve sağlığına kavuştu.

Bölgede endoskopik olarak yapılan ilk bel fıtığı ameliyatının gurur verici olduğunu ifade eden Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, “Hastanemizde bel ağrısı ve ağrılarından dolayı yürüyemeyen hastamıza bel fıtığı tanısı ile endoskopik olarak minimal invaziv bir cerrahi uygulandı. Bu ameliyat Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğimizin sorumlu hekimi Prof. Dr. Oğuz Cebesoy tarafından uygulanmıştır. Hocamıza çok teşekkür ederim. Bölgemizde endoskopik olarak yapılan ilk bel fıtığı ameliyatıdır. Bu ameliyatların hastanemizde yapılmış olması da bizim için gurur verici. Hastanemizin diğer bölümlerinde de özellikli ameliyatlar başarılı bir şekilde yapılıyor. Referans bir hastane olarak başarılar artarak devam edecektir. Hocamızı tebrik eder, hastamıza da şifalar dilerim” dedi.

Kapalı yöntemle hastayı ameliyat ettiklerini ifade eden Gaziantep Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Cebesoy, “Hastamız 4 aydır sağ bacağına şiddetli tarzda vuran hiçbir şekilde ağrı kesici ve fizik tedavilere cevap vermeyen elektriklenme ve uyuşma şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yapılan incelemelerinde sağ tarafa basan, yani patlamış olan bir fıtığı tespit ettik. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa yapılan UBE yani kapalı olarak delikten kamera ile girilerek yapılan bir cerrahi gerçekleştirdik. Bu cerrahinin en önemli avantajı klasik cerrahilerimizde g mikroskopla yaklaşık üç santim açarsınız ama bu ameliyatta 2 tane beşer milimlik delik açıp herhangi bir şekilde kas kesmeden, kemik almadan, kenardan tüm anatomik yapıları koruyarak baskı yapan fıtığı çıkararak hastayı rahatlatıyoruz. Hasta aynı gün taburcu olabilmekte. Bu ameliyatın en önemli özelliği bu. Ameliyattan bir saat sonra hastamız ayağa kalkıp yürüyebildi ve aynı gün taburcu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bel fıtığı ve ağrıları nedeniyle yürüyemez hale geldiğini ifade eden Burak Bayrak ise, “Yaklaşık 4 aydır bel fıtığından dolayı sağ bacağıma vuran, kalçadan topuğuma kadar devam eden şiddetli ağrılarım vardı. Yürüyemiyordum, oturamıyordum. Son bir ayda yatağa ve tekerlekli sandalyeye bağımlı hale geldim. İşim yürüme üzerine olduğu için işimde de verimli olamıyordum. Normal hayatıma devam edemiyordum. Ağrı kesicilerden, fizik tedaviden hiç fayda görmedim. Ameliyattan çok korkuyordum. Gaziantep Şehir Hastanesi’ne Oğuz hocaya başvurdum. Oğuz hocanın desteğiyle ameliyat oldum. Ameliyattan bir saat sonra yürüyebildim. Oturabiliyorum. Şuan ağrılarım geçti. Gayet sağlıklıyım. Yarın gel çalış deseler, hemen işe gidip çalışabilecek durumdayım. Oğuz hocama da çok teşekkür ederim” diye konuştu.