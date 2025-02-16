Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde endoskopi yaptırdığı sırada bağırsağı delinen ve yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden Çukurova Üniversitesi Rektörlük Özel Kalem Müdürü gazeteci Meral Delen toprağa verildi

Adana’da endoskopi işlemi sırasında bağırsağının delinmesi sonucu tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü ve gazeteci Meral Delen’in (46) cenazesi Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü. Canaze törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Delen’in ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Kılınan cenaze namazı sırasında Delen’in eşi gazeteci Oğuzhan Delen’in gözyaşlarına hakim olamadığı ve güçlükle ayakta durduğu görüldü. Namazın ardından Delen’in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Meral Delen’in ölümüyle ilgili süreci anlatan ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, "Meral hanım basit bir operasyon için hastanemize gidiyor. Operasyon sonucunda bir takım komplikasyonlar gelişiyor. Ertesi gün hastaneye yeniden başvurduğunda bu komplikasyonlar nedeniyle bir takım tıbbi sorunlar açığa çıkıyor. Gerekli müdahaleler yapılıyor ancak bu süreç çok hızlı gerçekleşiyor. Yoğun bakımda geri döndürmek için her türlü müdahalede bulunuldu ancak maalesef sabaha karşı kendisini kaybettik" dedi.

Konuyla ilgili incelemenin başlatılacağını kaydeden Prof. Dr. Beriş, şunları söyledi:

"Meral hanım çok iyi bir anne, çok iyi bir eş, bizim çalışma arkadaşımızdı. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Gerek savcılık, gerek İl Sağlık Müdürlüğü’ne gerekli bildirimler yapıldı. Üniversitemiz çerçevesinde de kanunun bize verdiği yetki dahilinde yarından itibaren soruşturmaya başlayacağız. Hastaneye ikinci başvurusunda her türlü müdahalenin yapıldığını biliyoruz. Bir kusur, eksiklik varsa her türlü tedbir alınacak. Meral hanım bizim çalışma arkadaşımız ancak başka biri de olsaydı aynı işlemler yapılacaktı."