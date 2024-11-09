Endonezya’nın Flores Adası’nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı patlama sonucu lav ve kül püskürttü.

Endonezya’nın Flores Adası’nda bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı’nda 3 kez patlama meydana geldi. Yanardağ, lav ve kül püskürttü. Küller 9 kilometre yüksekliğe ulaştı. Patlamanın yakınlardaki köylerde herhangi bir hasara yol açtığına dair henüz bir bilgi olmazken, bölge sakinleri "soğuk lav akışına karşı dikkatli olmaları" konusunda uyarıldı.

Otomobilin küçük çocuğa çarpma anı kamerada Otomobilin küçük çocuğa çarpma anı kamerada

Öte yandan yanardağda 3 Kasım Pazar günü meydana gelen patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: iha