Endonezya’da Arema FC ile Persebaya Surabaya takımları arasında oynanan maçın ardından sahaya inen taraftarlar arasında çıkan izdihamda en az 174 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı.

Endonezya’da Arema FC ile Persebaya Surabaya takımları arasında oynanan maçın ardından sahaya inen taraftarlar arasında çıkan izdihamda en az 174 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı.

Endonezya’nın Doğu Java eyaletindeki bir futbol maçında izdiham yaşandı. Arema FC’nin ezeli rakibi Persebaya Surabaya’ya 3-2 kaybetmesinin ardından binlerce taraftar maç bitiş düdüğünün çalmasıyla sahaya indi. Polisin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği kalabalık arasında çıkan izdihamda en az 174 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi de yaralandı. Yaşamını yitirenler arasında 2 polisin de olduğunu söyleyen Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, "Memurlara saldırmaya başladılar, arabalara zarar verdiler. Sahaya 3 bin kişi girdi" dedi. Yetkililer, 38 bin seyirci kapasiteli Kanjuruhan Stadyumu için 42 bin bilet satıldığını açıkladı.

Maçlar askıya alındı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo olayın ardından yaptığı açıklamada, Endonezya Futbol Federasyonu (PSSI) tarafından başlatılan soruşturma tamamlanana kadar, BRI Liga 1’deki tüm maçların askıya alınması talimatını verdi. Doğu Java Valisi Khofifah Indar Parawansa ise yaralılara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardımda bulunulacağını söyledi.