Yunus Emre Enstitüsü, Endonezya genelinde bir milyona yakın öğrencisi bulunan Syarif Hidayetullah Devlet Üniversitesinin bünyesinde açmış olduğu yurt dışı temsilciliği aracılığıyla Türkçeyi ve Türk kültürünü binlerce Endonezyalıya tanıtacak.

Yunus Emre Enstitüsü, Endonezya genelinde bir milyona yakın öğrencisi bulunan Syarif Hidayetullah Devlet Üniversitesinin bünyesinde açmış olduğu yurt dışı temsilciliği aracılığıyla Türkçeyi ve Türk kültürünü binlerce Endonezyalıya tanıtacak.

Dünyada 85’ten fazla temsilciliği bulunan Yunus Emre Enstitüsü, 10. yılında “demir ağlarla örülen Türkiye’den 100. yılında dünyayı kültür ağlarıyla ören Türkiye’ye” anlayışıyla milyonlarca kişiyi Türkçe ve Türk kültürüyle tanıştırmaya devam ediyor. Bu duraklardan birisi ise dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Endonezya oldu. Türkiye ile yakın kültürel ve diplomatik ilişkileri olan ülkede, Türkçe en çok talep gören yabancı diller arasında. Türkiye’nin en önemli kültür diplomasisi kurumlarından biri olan Yunus Emre Enstitüsü de bu talebi karşılamak amacıyla Cakarta’da yoğun bir katılımla faaliyetlerine başladı.

Gelin Endonezya’da “tanış olalım”

Endonezya’nın köklü ve saygın üniversiteleri arasında yer alan Syarif Hidayetullah Devlet Üniversitesinde açılan temsilcilik aracılığıyla Türkiye’nin kültürel zenginliğinin ve yumuşak güç potansiyelinin Endonezya’da ele alındığı ilk faaliyet gerçekleştirildi.

Enstitü tarafından dünya çapında kültürel diplomasi ekseninde gerçekleştirilen faaliyetler aracılığıyla Türkiye ile diğer ülkelerin ilişkilerinin ve dostluğunun geliştirildiği stratejik önemi haiz hususlar Endonezya’da ele alındı.

Endonezya-Türkiye İlişkilerinin Dil ve Kültürel Diplomasi Yoluyla Güçlendirilmesi Sempozyumu

Yunus Emre Enstitüsü ve Syarif Hidayetullah Üniversitesi iş birliğiyle “Endonezya-Türkiye İlişkilerinin Dil ve Kültürel Diplomasi Yoluyla Güçlendirilmesi” konulu sempozyum, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bulunan Syarif Hidayetullah Üniversitesinin ev sahipliğinde, iki bine yakın kişinin katılımıyla ve yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.

Sempozyumda Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Syarif Hidayetullah Üniversitesi Rektörü Amany Lubis, Endonezya’nın Türkiye Büyükelçisi Dr. Lalu M. Iqbal, Syarif Hidayetullah İletişim Fakültesi Dekanı Dr. Suparto tarafından konuşma gerçekleştirildi.

Ateş, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin önemini vurgulayarak; Yunus Emre’nin dünya görüşüne ve enstitünün misyonuna değindi.

Ateş, “Syarif Hidayetullah Devlet Üniversitesi bünyesinde açılan yurt dışı temsilciliğimiz tarafından Endonezya genelinde eğitim diplomasisi, kültürel diplomasi ve bilim diplomasisi eksenlerinde faaliyetler yürütülmeye başlanacak. Asya kıtasının bir ucunda Türkiye, diğer ucunda ise Endonezya bulunmaktadır. Türkiye ile Endonezya arasındaki ilişkiler ne kadar iyi olursa bu iki coğrafya arasındaki huzur ve barışın tesisi o kadar güçlü olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.