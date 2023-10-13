Endonezya’nın Türkiye Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. Ziyaret, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve Bölge Müdürü Tunahan Ergin’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Ziyaret kapsamında, Kütahya OSB ve Endonezya’nın sanayi potansiyeli ele alındı. İki ülkenin ticaret ve işbirliği olanakları masaya yatırılarak, gelecekteki projelerin geliştirilmesi için fırsatlar tartışıldı.

Büyükelçi Purnama, Kütahya’nın zengin kültürel mirası ve sanayi potansiyeli hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Endonezya’nın sanayi sektörüne dair deneyimlerini paylaştı ve işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Büyükelçi Achmad Rizal Purnama, Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu’na Endonezya’nın zengin kültürünü yansıtan bir tablo hediye etti. Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ise misafirine, Kütahya’nın geleneksel el sanatlarından örnekler içeren özel bir tabak hediye etti.

Hediye takdimlerinin ardından ziyaret son buldu.