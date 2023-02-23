Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya’nın doğusundaki Halmahera Adası’nda yer alan Tobelo kasabasının 177 kilometre kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 97 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

Depremzedeler doğa ile iç içe bir gün geçirdi

Depremzedeler doğa ile iç içe bir gün geçirdi

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