En hızlı kanat çırpan kelebek olarak bilinen ve dünyada ender görülen bir tür olan mekik kelebeği, İzmir’de görüldü. Hastane bahçesinde kelebeği bulan personel, muhafaza altına aldığı kelebeği İzmir Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

En hızlı kanat çırpan kelebek olarak bilinen ve dünyada ender görülen bir tür olan mekik kelebeği, İzmir’de görüldü. Hastane bahçesinde kelebeği bulan personel, muhafaza altına aldığı kelebeği İzmir Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

İzmir’de Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde hastanede personel olarak görev yapan Abdil Çakmak, hastanenin duvarında gördüğü ve görüntüsüyle dikkat çeken kelebeği bir kap yardımıyla muhafaza altına aldı. Daha sonra kelebeğin fotoğrafını da çeken Çakmak, internette yaptığı araştırmada bulduğu kelebeğin mekik kelebeği olduğunu ve doğada nadir rastlanıldığını öğrendi.

"Alırken tedirgin oldum"

Doğada çok az rastlanan ve en hızlı kanat çırpan kelebek olduğu bilinen mekik kelebeğini bulan Abdil Çakmak, daha önce böyle bir hayvan görmediği için alırken tedirgin olduğunu söyledi. Çakmak, "Duvarda ilk gördüğümde şaşırdım ve böcek sandım. Fotoğrafını çektim ve kelebek olduğunu görünce internetten araştırdım. Doğada nadir bulunan bir kelebek olduğunu öğrendim ardından da bir kap içerisinde muhafaza altına aldım. Görünüşü itibarı ile çok ilginç bir hayvan. Ben de alırken tedirgin oldum açıkçası; sokar diye korktum. Renkleri de çok güzel, askeri kamuflaj desenleri var. Doğa Koruma Müdürlüğüne bildirdik, gelip teslim alacaklar" açıklamasında bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan mekik kelebeği koruma altına alındı.

Havada asılı kalabiliyor

Bilimsel adı "Daphnis nerii" olan mekik kelebeği, Afrika, Asya ve Hawaii Adaları’nın bir kısmında sıklıkla rastlanan bir kelebek cinsi. İri boyu ve renkleri, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebek olarak biliniyor. Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.