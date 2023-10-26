Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Çağdaş Bodrum Spor, zorlu deplasmandan puanla dönmek istiyor. Geçtiğimiz hafta iç sahada alınan Darüşşafaka galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Çağdaş Bodrum Spor Başantrenörü Ender Arslan, “Ligde zor bir rakibi iç sahada güzel bir atmosferde taraftarımızın desteğiyle yenmeyi başardık. Bizim özgüvenimiz açısından da çok iyi oldu” dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor’a konuk olacak. Bitez Kapalı Spor Salonu’nda karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Çağdaş Bodrum Spor’da, sakatlıkları bulunan Amar Alibegoviç ve Ege Arar forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta iç sahada Darüşşafaka’ya karşı ligde ilk galibiyetini alan Bodrum ekibi, Bursaspor karşısında galibiyete kenetlendi.

Yeni transfer Ahmet Düverioğlu’nun takıma katkı sağladığını belirten Çağdaş Bodrum Spor Başantrenörü Ender Arslan, “Zorlu bir fikstürle başladığımızı, iç saha maçlarında hiçbir problem olmadığını zamanı geldiğinde göstereceğimizi gayet iyi biliyorduk. Bu anlamda hepimiz motiveyiz, ligde zor bir rakibi iç sahada güzel bir atmosferde taraftarımızın desteğiyle yenmeyi başardık. Bizim özgüvenimiz açısından da çok iyi oldu. Ahmet kaliteli ve kariyeri belli olan bir oyuncu. Çok fazla oyuncularımla ilgili bireysel yorum yapmayı sevmiyorum çünkü bu bir takım oyunu. Müthiş katkı veriyor, zaten tahmin ediyorduk. Kalitesi ve kariyeri bize katkı yapacağı belliydi. Görevini çok iyi yapıyor, galibiyet tamamen takım savunmasıyla, hücumda topu paylaşmasıyla, Ahmet’i doğru yerlerde topu buluşturmamızla ilgili bütün takımın ciddi emeği var. Benim hedefim sıradaki maçı kazanmak, ondan sonra zaten hedef kendi kendini belli eder. Biz sıradaki maçı en iyi oyunumuz oynayacak şekilde hazırlanmamız gerekiyor ondan sonra maç gününde maç içerisinde bir sürü şart var. Önemli olan bütün hafta doğru şekilde o maça hazırlanabilmek” ifadelerini kullandı.

Fatih Cantitiz: "Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

Takımın tecrübeli oyuncularından Fatih Cantitiz ise, “Fikstür bizim için zorlu başlangıç oldu ama içerideki her maç, hedef maçımız. Sahamızda çıktığımız her maçı kazanmak için oynayacağız. Muğla’da güzel bir seyirci ve atmosfer var. Önceliğimiz bu sene ligde kalmak, asansör bir takım olmaktan ziyade ligde kalıcı bir takım olup, seneye Avrupa kupalarında oynamak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz öncelikle ligde kalmak ve bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirip umarım Türkiye kupasına kalabiliriz ” diye konuştu.