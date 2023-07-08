Türkiye’nin önemli turizm beldelerini içinde barındıran Ege Bölgesi’nde, sahillerde bırakılan çöpler, oluşturduğu görüntü kirliliğinin yanı sıra sahillerdeki yaşamların da yok olmasını tehdit ederken, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, endemik tür olan deniz çayırları ve buralarda beslenen deniz kaplumbağalarının zarar görmemesi için çöplerin sahillerde bırakılmaması gerektiğini hatırlattı.

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Ege kıyılarındaki insan baskısına dikkat çekerek etrafa atılan çöplerin sahilleri tehdit ettiğini belirtti. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kıyı kirliliği sebebiyle deniz çayırlarının ve buna paralel olarak su altı yaşamın da tehdit altında olduğuna dikkat çekerken, Kuşadası Körfezi’ni beslenme alanı olarak kullanan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının, insan kaynaklı ölümleri devam ediyor. Kuşadası açıklarında denizde seyir halinde olan Metin Irmak isimli duyarlı bir vatandaş, bir deniz kaplumbağasının su üzerinde hareketsiz durduğunu fark etti ve durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı incelemenin ardından ölü olarak bulunan kaplumbağanın hedef dışı av olarak hayalet ağına takıldığı ve boğulduğu tahmin ettiklerini belirtti.

“Naylon poşetler deniz kaplumbağaların ölümüne yol açıyor”

Her yıl çok sayıda kaplumbağanın hedef dışı av olarak hayatını kaybettiğine vurgu yapan Sürücü; “Duyarlı doğasever Metin Irmak tarafından denizde seyir halindeyken bir deniz kaplumbağasının ölü olarak su yüzeyinde olduğu ihbar edildi. Deniz kaplumbağasının Caretta caretta türü olduğu tespit edilerek, gerekli ölçümleri yapıldı, doku ve keratin örnekleri alındı. Kaplumbağaya yapılan incelemede herhangi bir kesi ya da darp izine rastlanmadı. Deniz kaplumbağaları genellikle tesadüfen ağa takılmalarda su yüzeyine nefes almak için çıkamadığından boğularak ölmektedirler. Su altında bırakılan hayalet ağlar deniz kaplumbağaları başta olmak üzere birçok deniz canlısının yaşamını tehdit etmektedir. Yaz aylarında gündüz yüzmek ve güneşlenmek için plajlara gelen vatandaşlar, gece de sıcakların etkisiyle rahatlamak ve dinlenmek amacıyla kumsalları doldurmaktadır. Günümüzde bilinçlenme ve çevreye duyarlılık artmış olsa da bazı bilinçsiz kişiler tarafından yenilip içildikten sonra tüm atıkları kıyılarda bırakıp gidilmektedir. İnsan kaynaklı bu kirlilik sonucunda, denize birçok atık madde taşınmaktadır. Özellikle denizdeki naylon plastik poşetler, deniz kaplumbağaları tarafından deniz anası sanılarak yutulduğundan, bu canlıların ölümüne yol açmaktadır” dedi.

“Kıyılarımızın temiz kalmasına özen göstermeliyiz”

Sadece Ege ve Akdeniz’de bulunan ve nesli tehlike altında olan Akdeniz’in çiçekli deniz bitkisi endemik türler arasında yer alırken, EKODOSD denizin ormanı olarak tanımlanan endemik bitki için koruma çağrısında bulundu. Dünya Doğa Koruma Birliği’nin koruma listesinde yer alan Akdeniz’in çiçekli deniz bitkisi posidonia oceanicanın tekne çapaları ve atıklar nedeniyle her geçen gün yok olduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Deniz çayırlarının tahribatı, ormanlardaki ağaç kıyımı ile eşdeğerdir” dedi.

Ayrıca Kuşadası kıyılarının deniz çayırları açısından zengin bir bölge olduğuna dikkat çeken Sürücü; “Kuşadası kıyıları deniz canlılarının üreme ve beslenmelerini sağlayan Akdeniz’in çiçekli deniz bitkisi posidonia oceanica denilen deniz çayırları açısından zengin alanlara sahiptir. Otçul bir tür olan yeşil deniz kaplumbağalarının beslenmesi için deniz çayırları çok önemlidir. Carettalar deniz çayırlarının içinde avlanırlar, beslenirken ağzından dökülen kırıntılarla yüzlerce minik canlı beslenmelerini sağlar. Sahilde bırakılan bu atıklar denize taşındıklarında, sualtında deniz eriştelerinin üzerini kapladığından hem bitkiye hem de başta deniz kaplumbağaları olmak üzere birçok deniz canlısını olumsuz etkilemektedir. Tüm bunların bilincinde olarak, kıyılarımızın temiz kalmasına özen gösterip atıklarımızı hemen yakında bulunan çöp konteynırlarına atmalı, atmayanları da uyarmalıyız” şeklinde konuştu.