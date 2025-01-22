Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı’nda, İzmit Balıkhan’da bulunan 7 balık satış ve 2 manav yeri ile Başiskele Paşadağ Mahallesi’nde bulunan atış poligonunun kiralanması için ihale gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Marina sahilinde bulunan Balıkhan’daki 7 balık satış ve 2 manav yerinin 3 yıllığına kiralanması için ihale gerçekleştirdi. Büyükşehir encümeninde Başiskele Paşadağ Mahallesi’nde bulunan atış poligonu için de ihale düzenlendi. Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç başkanlığında düzenlenen encümen toplantısı, belediye encümen salonunda gerçekleştirildi. Encümende diğer konular da görüşülerek karara bağlandı.