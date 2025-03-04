Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2025 yılı Şubat ayında 250’si yangın, 48’i trafik kazası olmak üzere toplam 700 ihbara müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Şubat ayında gerçekleştirdiği faaliyetlere dair rapor yayınladı. Şehrin huzuru ve güvenliği için azami gayret ve fedakarlık gösteren itfaiye erleri; yangın söndürme, kurtarma çalışmaları ve trafik kazaları başta olmak üzere en kritik olaylara dakikalar içerisinde müdahale ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sorumluluk sahasında Şubat ayı içerisinde 250’si yangın, 48’i trafik kazası, 49’u insan, 55’i hayvan kurtarma olmak üzere toplam 700 ihbara müdahale etti. Çalışmalar neticesinde ateş savaşçıları, vatandaşların can ve mal kaybını önleme noktasında Şubat ayında da hayati bir rol oynadı.