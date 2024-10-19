Edirne’de temiz bir çevre için el ele veren kadın muhtarlar, en özel günlerinde en güzel kıyafetleriyle çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Edirne’de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen tören ve kutlamalar sonrası örnek bir davranış sergileyen kadın muhtarlar, temiz bir çevre için kolları sıvadı. Göreve geldikleri günden bu yana mahallerini güzelleştirmek için çabalayan kadın muhtarlar, bu kez temiz bir çevre için harekete geçti.

Sık sık kirlilikle gündeme gelen Tunca Nehri çevresinde bir araya gelen kadın muhtarlar, takım elbiseleri ve topuklu ayakkabıları ile temizlik yaparak farkındalık oluşturdu.

Eldivenler takıldı, temiz bir çevre için kollar sıvandı

Eldivenleri takıp temiz bir çevre için kolları sıvayan kadın muhtarlar, nehir kenarına atılan plastik atıklar, cam şişeler, sigara izmaritleri gibi çevre kirliliğine sebep olan çöpleri poşetlere doldurarak ekiplerin gelmesini bekledi.

Bu önemli ve anlamlı günlerine bir anlam daha katmak istediklerini söyleyen Edirne Merkez Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selma Oluçay, kadın muhtarlar olarak bir farkındalık oluşturmak istediklerini ve Tunca Nehri kenarında temizlik etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Topuklu ayakkabıları ve takım elbiseleri ile temizlik yaparak dikkat çekmek istediklerini belirten Oluçay, vatandaşlara çevreyi kirletmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

Temiz çevre için duyarlılık çağrısı

Bugün kendileri için bayram günü olduğunu ve düzenlenen törenler sonrası farkındalık oluşturmak için çöp toplamaya geldiklerini belirten Yeniimaret Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, temiz bir çevre için vatandaşlara seslenerek duyarlılık çağrısında bulundu.

Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay, kadın muhtarlar olarak bir ilke imza atarak örnek olmak istediklerini söyledi.

Atatürk Mahallesi Muhtarı Gülden Akman Yılmaz, topuklu ayakkabı ve takım elbiselerle örnek olmak için çöp toplamaya geldiklerini aktardı.

Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bu şekilde bir etkinlik düzenlemek istediklerini söyleyen Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Nurcan Uzel, vatandaşlara örnek olmak amacıyla eldivenlerini takıp çevre temizliği yaptıklarını belirtti.