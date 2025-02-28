EN YAKIT, "Özgürlüğe Yolculuk" sloganıyla başlattığı yatırım hamlesi kapsamında İstanbul-İzmir Otoyolu’nda karşılıklı tesislerde konumlanan dört yeni şarj istasyonunu devreye aldı. EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, "Sürücülere, planladıkları lokasyonlara özgürce ulaşma imkânı sunuyoruz" dedi.

Türkiye’de ilk şarj istasyonu lisansı alanlardan biri olan EN YAKIT, "Özgürlüğe Yolculuk" sloganıyla başlattığı yatırım hamlesini İstanbul-İzmir Otoyolu’na taşıdı. Şirket, Oksijen Gemlik’te (O68) karşılıklı tesislerde 2 adet şarj istasyonunu devreye almış, tesisin İzmir yönündeki istasyonu diğer 180 kw’lık cihazlardan farklı olarak, 360 kw olarak konumlandırmıştı. Şirket geçtiğimiz günlerde ise Oksijen Mustafakemalpaşa’da (O167) yine karşılıklı 2 adet şarj istasyonu devreye aldı. Böylelikle şirket İstanbul-İzmir Otoyolu’nda 4 yeni istasyonunu daha hayata geçirdi.

"Yüzde 95’inde varız"

EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, sürücülere, planladıkları lokasyonlara özgürce ulaşma imkânı sunduklarını belirterek, "İstasyonlarımızı hijyenik, yeme-içme olanaklarına sahip tesislerde konumlandırmaya özen gösteriyoruz" dedi. Şenses "Rahat ulaşım, stratejik konum, tesis olanakları, konfor ve güvenlik kriterlerini dikkate alarak cihaz noktalarımızın lokasyonlarını belirliyoruz" diye konuştu. Türkiye’deki otoyolların yüzde 95’inde EN YAKIT’ın bulunduğunu belirten Şenses her gün yeni istasyonlarla araç sahiplerini kapsamaya devam ettiklerini belirtti.

Yolculuk kolaylaştı

Şenses, sürücülere, planladıkları lokasyonlara özgürce ulaşma imkânı sunduklarını belirterek "Tüm istasyon ağı, üstün hizmet kalitesi ve titizlikle bakım yapılan cihazlar ile her bir yolculuğu kolaylaştırıyoruz. Markamız, sürücülerini bağımsızlaştırarak özgürleştiriyor; onları, yolculuklarını rahatlıkla yapıp sevdiklerine, işlerine ve hedeflerine kolayca ulaşabilmeleri için destekliyor" dedi.