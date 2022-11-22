Bereketli tarım arazilerine sahip Amasya’da en verimli yerli ve milli sertifikalı buğday türünün belirlenmesi için Amasya Valiliği tarafından çalışma başlatıldı. Bu amaçla Geldingen Ovası’nda tarım alanında eğitim veren bir liseye ait arazide yerli ve milli 50 çeşit buğday tohumunun ekilişi yapıldı.

Bereketli tarım arazilerine sahip Amasya’da en verimli yerli ve milli sertifikalı buğday türünün belirlenmesi için Amasya Valiliği tarafından çalışma başlatıldı. Bu amaçla Geldingen Ovası’nda tarım alanında eğitim veren bir liseye ait arazide yerli ve milli 50 çeşit buğday tohumunun ekilişi yapıldı.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle uygulanan proje çerçevesinde Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ait 80 dekarlık arazide mibzer takılı traktörün direksiyonuna geçip ekim yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Amacımız en çok buğday ekilişinin olduğu Geldingen Ovası’nda ve Amasyamız sınırları içerisinde en yüksek verimli, doğru buğday tohumunu tespit etmektir” dedi.

50 çeşit yerli ve milli buğday tohumunun toprakla buluştuğunu anlatan Mustafa Masatlı, “Aynı şekilde sulanıp, gübrelenip ilaçlanarak en sonunda hasat döneminde birim alandan en yüksek verimin, kalitelinin elde edildiği buğday seçilerek sertifika edilecek. Bizim topraklarımızı büyütmemiz mümkün değil. Ama birim alandaki en yüksek verimli, en kaliteli ürünü tespit ederek Amasya sınırları içerisinde gerek kamusal gerek özel sektöre bu türü önermiş olacağız” diye konuştu.

Yerli ve milli buğday tohumlarının çiftçilere tanıtımının yapılması ve ekmeklik buğday tohumunda dışa bağımlılığın önüne geçilmesinin de hedefler arasında olduğuna işaret eden Vali Masatlı, “Geçen yıl bizim rekoltemiz 211 bin ton iken, bu sene 460 bin ton. Bu ürün artışının birincisi yağış rejimine bağlı. Diğer taraftan da doğru ve sertifikalı tohumun tercih edilmesinin de önemli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Ekim faaliyetinde Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz ile Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak da yer aldı.