Amasya’da halk eğitimi merkezi bünyesinde ilk kez açılan pastacı çırağı eğitim kursu yoğun ilgi görürken, çoğu ev hanımı olan kursiyerler öğrendikleriyle hayallerini süsleyen iş hayatına atılmaya hazırlanıyor.

Amasya’da halk eğitimi merkezi bünyesinde ilk kez açılan pastacı çırağı eğitim kursu yoğun ilgi görürken, çoğu ev hanımı olan kursiyerler öğrendikleriyle hayallerini süsleyen iş hayatına atılmaya hazırlanıyor.

Kadınların meslek edinmeleri amacıyla kapısını açan Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü, kurs için mutfağını tahsis etti. Çeşit çeşit, rengarenk pasta ve tatlıların yapımıyla ilgili ders alan kursiyerler sonrasında hünerlerini sergiledi.

İş yeri açma hayalleri var

Çocukluğundan bu yana kek ve pasta yapımına merakının bulunduğunu, pişirdiği künefelerin ise damaklarda tat bıraktığını belirten ev hanımı Hacer Bahçıvan, “Şanlıurfa’ya gidip katmer açmayı da öğreneceğim. İş yeri açmayı hedefliyorum. Başarılı olacağıma inanıyorum” dedi.

Evinde yaptığı mantı, su böreği ve kurabiye gibi unlu mamulleri internette satıp ev ekonomisine katkıda bulunan Emine Akyıldız da iş yeri kurmak için özgüven kazandığını söyledi. Birlikte tatlı yaptıkları engelli kızına yeni çeşitler öğretmek için kursa katılan Ülker Uyan ise, “Büyük bir kafede otistik, down sendromlu çocuklarımızı pasta yapıp konuklarına servis etmelerini görmeyi hayal ediyorum” diye konuştu.

Artan maliyetlerin pastacıların sattığı fiyatlara da yansıdığını anlatan üniversite mezunu Zehra Kartal, evinde kızının doğum günü için yaptığı pastanın çok beğenildiğini ifade etti. Çok hevesli oldukları görülen kursiyerlerinin daha sosyalleştiklerine dikkat çeken usta öğretici Emine Uysal ise, becerilerini artırmalarıyla ev ekonomilerine önemli katkı sağlayacaklarına inandığını aktardı.

“Her zaman herkes için her yerde eğitim”

Milli Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün ‘her zaman herkes için her yerde eğitim’ başlıklı politikasını hatırlatan Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ise, “Müdürlüğümüzün yemekhanesi sadece öğlen yemeklerinin servisi için kullanılıyor. Güzel bir mutfağımız var. Burayı değerlendirmiş olduk. Kursumuzdaki eğitimlerini tamamlayanlar Amasya’mızdaki damak zevkine ciddi katkıda bulunacaklar” şeklinde konuştu.