Gaziantep’te yaklaşık yarım asırdır baklava imalatı yapan zanaatkar ve ustalarla hizmet sunan ve terörle mücadele gazisi hamit Yıldız’ın kurucu ortağı olduğu Hamido Baklavaları, 22. bayisini Gaziantep’in İslahiye ilçesinde açtı. Açılışta katılımcılara baklava ikram edildi.

Gaziantep’te yaklaşık yarım asırdır baklava imalatı yapan zanaatkar ve ustalarla hizmet sunan ve terörle mücadele gazisi hamit Yıldız’ın kurucu ortağı olduğu Hamido Baklavaları, 22. bayisini Gaziantep’in İslahiye ilçesinde açtı. Açılışta katılımcılara baklava ikram edildi.

Gaziantep’te yaklaşık yarım asırdır baklava imalatı yapan zanaatkar ustalarla son 8 yıldır Hamido Baklavaları adıyla faaliyet gösteren firmanın ülke genelindeki bayi sayısı hızla artıyor. Kurucu ortağı terörle mücadele gazisi Hamit Yıldız’ın sahibi olduğu Hamido Baklavalarının 22. bayisi Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düzenlenen törenle açıldı. Frenchise bayi olarak hizmete giren şubenin açılışına İlçe Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu ve firma sahibi Hamit Yıldız’ın yanı sıra ilçenin ileri gelenleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bayinin açılış kurdelasını ise İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, hayırlı olsun temennisinde bulunarak kesti.

Tecrübeli ustalar çalışıyor

Türkiye’nin bir çok şehrinde şubesi bulunan ve yıllardır satışı ve imalatını yapan Hamido Baklavaları’nın İslahiye bayisinin açılışına katılanlara baklava ikram edildi. Hamido Baklavaları kurucu ortağı ve terörle mücadele gazisi olan Hamit Yıldız, memleketi Gaziantep’in İslahiye ilçesine bayi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "8 yıl önce Hamido markası ile üretilen Gaziantep baklavasını tüm dünyaya ulaştırma deneyimimizi İslahiye şubemiz ile devam ediyoruz. Bir İslahiye olarak İslahiye’ye birinci sınıf fıstık, birinci sınıf sade yağ ve birinci sınıf temizlik ve hijyen ile üretilen gerçek Gaziantep baklavasını getirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Başta İslahiye bayimiz Şıh Mehmet Boy beyefendi, işyeri çalışanlarımız ile tüm İslahiyelilere hayırlı uğurlu olsun" dedi. Hamido Baklava ve Fıstık firmasının ortağı Behzat Bozkurt ise, İslahiyelilerin açılışa göstermiş olduğu yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kalite asla tesadüf değildir. Ürünlerimizi İslahiye’lilerin en az bir kez denemelerini tavsiye ediyorum. Denemeleri halinde vazgeçilmezleri olacağımıza eminiz" şeklinde konuştu.

Hamido Baklava İslahiye Bayisi Şıh Mehmet Boy ise, açılışa gelen konukların tadarak, beğenisini kazandığı baklava çeşitlilerinin günlük olarak Gaziantep’te imal edilerek İslahiyelilerin beğenisine sunacaklarını ifade etti. Boy, "İslahiye’de en üst kalite Gaziantep Baklavası noktasında ciddi bir ihtiyaç vardı. Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde belirttiği gibi "insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır" anlayışından hareketle yatırımımızı İslahiye’mize yaparak, İstihdam oluşturmak ve hem bölgemize, hem de ülkemize kazandırmak istedik. Herkesin teveccühünü de görmek bize ayrı bir mutluluk veriyor. Kaliteyi artık İslahiye’lilerin ayağına getirdik. Deneyen farkı fark ediyor" diye konuştu.