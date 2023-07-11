Amasya’da bir düğünde köylüler tarafından yakalanarak merdivene bağlanan düğün sahipleri sonra da sulama kanalına atıldı. Serin suların içinde güreşe dönüşen en sulu düğün eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Hacı Abdullah Kışlası mezrasında Karakuş ailesinin ev sahipliği yaptığı düğünde gelenek gereği, cezalandırılan düğün sahipleri köylüler tarafından yakalanarak iple merdivene bağlandı. Sulama kanalına kadar taşınan düğün sahipleri sonrasında serin sulara atıldı. Kıyıya çıkan düğün sahiplerini yakalayan köylüler onları tekrar sulara sürükledi. Düğün kahyası ve zurnacının da dahil olduğu sulu eğlence bir anda güreşe dönüştü. Çalınan davul-zurna eşliğindeki o anlar köylüler ve düğüne gelen misafirler tarafından da heyecanla takip edildi.

Düğün sahipleri Osman Karakuş ile Sefer Karakuş ve düğün kahyası Salih Karakuş’a verdikleri cezanın görüntülerini çeken Serkan Karakuş, “Onları bir anda merdivene bağlayıp taşıyarak suya attık. Bu geleneğimizle düğünlerimiz daha zevkli hale geliyor” dedi.