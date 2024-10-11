Yaz aylarında turizm tesislerinin yoğun enerji talebi ve aşırı sıcaklar nedeniyle artan klima kullanımı, elektrik tüketim rakamlarına da yansıdı. AEDAŞ’ın hizmet bölgesinde yer alan Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik tüketimi haziran-temmuz-ağustos aylarında 3,9 milyon MWh’nin üzerine çıktı. En büyük artış ise haziran ayında gözlendi. Uzun Kurban Bayramı tatilinin de etkisi ile haziranda bölgedeki elektrik tüketimi 1 milyon MWh’yi aştı.

2024 yılı yazı, dünya kayıtlarına “en sıcak yaz” olarak geçerken, tüketicilerden gelen yoğun taleple birlikte elektrik tüketimi de arttı. Antalya, Burdur ve Isparta bölgesinde kesintisiz, kaliteli ve güvenli elektrik hizmeti sunma hedefiyle faaliyet gösteren Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ’nin (AEDAŞ) verilerine göre haziran-temmuz-ağustos aylarında bölgedeki toplam elektrik tüketimi 3 milyon 930 bin MWh’yi aştı. Söz konusu elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 90’ı yani 3 milyon 529 bin MWh’si Antalya’da olurken, ilçe bazında en yüksek tüketim Alanya, Muratpaşa ve Manavgat’ta gözlendi.

“Yaz aylarında tüketimin yüzde 30-40’ı otellerden geliyor”

Bu yaz hizmet bölgelerinde rekor sıcaklıkların görüldüğüne işaret eden AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, “Buna paralel artan elektrik tüketimi, enerji arzının kesintisiz sağlanmasının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi. Bölgemizdeki enerji talebindeki artışa yanıt vermek için yatırım, bakım ve onarım çalışmalarımıza aralıksız devam ederken, sahadaki ekiplerimizi de güçlendirdik. Turizmin başkenti Antalya’mız Türkiye’nin en sıcak illerinden biri. Bu yaz bazı günlerde hissedilen sıcaklıları 45 dereceleri buldu. Hal böyle olunca klima kullanımları da büyük ölçüde artıyor. Yaz aylarında elektrik tüketimindeki artışta turistik tesislerin de çok büyük etkisi oluyor, tüketimin yüzde 30-40’ı otellerden geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“En yüksek tüketim artışı haziran ayında yaşandı”

AEDAŞ’ın verilerine göre, Antalya, Burdur ve Isparta’da yaz aylarında en yüksek tüketim artışı haziran ayında gözlendi. Uzun Kurban Bayramı tatilinin de etkisi ile tüketim 1 milyon MWh’yi aştı. Aynı şekilde Temmuz ayında elektrik tüketimi 1 milyon 448 bin MWh’ye ulaştı. Ağustos ayında ise tüketim 1 milyon 434 bin MWh seviyesinde gerçekleşti.

Bölgede bu yılın günlük rekor tüketimleri de yine yaz aylarında kırıldı. Rekor tüketim 58 bin 849 MWh ile 23 Temmuz’da görüldü. Yaz aylarında en yüksek tüketim 2 milyon MWh ile kamu ve özel hizmetler abone grubumuzda gerçekleşti. Onu 1 milyon 388 bin MWh ile mesken aboneleri, 247 bin MWh ile sanayi, 177 bin MWh ile tarımsal faaliyetler, 61 bin MWh ile genel aydınlatma ve 2 bin MWh ile aydınlatma aboneleri takip etti.

“Enerji altyapısını güçlendiren yatırımlar devam ediyor”

Tüketime yanıt vermek için yatırımlarını aralıksız sürdüren ve 2023 yılında 4 milyar TL’lik yatırımı hayata geçiren AEDAŞ’ın bu yıl için 8 milyar TL’lik yatırım programı bulunuyor. Bugüne kadar 5,5 milyar TL’lik yatırımla hizmet bölgesinin enerji altyapısını güçlendiren şirket, an itibarıyla 305 yeni trafoyu devreye almış durumda. Hedef yıl sonuna kadar bu sayıyı 400’e çıkarmak. Antalya şehir merkezi, Side ve Kalkan’da yeni trafo merkezi kurma çalışmaları devam eden AEDAŞ, enerji arzını daha kaliteli, daha güvenli ve sürdürülebilir olması için 2025-2030 projeksiyonuna göre planlamalarını yapıyor.