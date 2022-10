Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali için geri sayım başladı.

Karnaval havasında geçecek festival kapsamında sevilen sanatçı Can Gox Mersinlilerle buluşacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm vatandaşları festivale davet etti.

4 Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali’ne sayılı günler kaldı. Kushimoto Sokağı’nda yapılacak 4.Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali bu yıl da sokak sanatçılarını Mersinlilerle buluşturacak. Festivalde sokak sanatçıları yeteneklerini sergileyecek, Mersinliler ise unutulmaz bir gün yaşayacak. Müzisyenler, ressamlar, dans grupları ve performans sanatçıları bu festivalde Festival, 15 Ekim Cumartesi günü sabah saat 10.00’da Kushimoto Sokağı’nda başlayacak. Sokak trafiğe kapatılacak ve festival kapsamında müzisyenler, ressamlar, dans grupları ve performans sanatçıları akşam saat 20.00’ye kadar yeteneklerini sergileyecek. Festivalde Mersin’de yaşayan sokak sanatçılarının yanı sıra farklı şehirlerden gelen sokak sanatçıları da sahne alma olanağı bulacak.

Her yaş ve her kesimden vatandaşın eğlenceli vakit geçireceği festivalde Can Gox konseri de

düzenlenecek. Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda saat 20.30’da başlayacak konserde taptığı müziği, Anadolu blues olarak tanımlayan Can Gox sahne alacak.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de tüm vatandaşları 15 Ekim’de düzenleyecekleri 4.Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivali’ne davet etti. Başkan Özyiğit, “Mersin Rotary Kulübü ile birlikte bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz festival için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Mersin’i harika bir gün bekliyor. Her zamanki gibi çok renkli ve çok neşeli geçeceğine inanıyorum. Tüm hemşehrilerimi bekliyorum.” ifadelerini kullandı.